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桃園通緝犯見警飛車落跑　撞上幼兒校車再撞橋墩3傷

▲槍砲通緝犯遇警飛車逃逸，直撞幼兒園校車。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲槍砲通緝犯遇警飛車逃逸，直撞幼兒園校車。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市58歲王姓槍砲通緝犯今日開車行經觀音區台61線與忠孝路口時，遇上巡邏警車靠近攔查，心虛王男加速逃逸，警方一路尾隨追緝，王男駕車在建國路13號附近直撞幼兒園校車，並將校車撞得180度迴轉後，再失控撞上橋墩，造成老師和幼童3傷，王男雖試圖棄車逃逸，但仍被員警逮個正著依法送辦。

▲▼通緝犯最後撞上橋墩後停住，安全氣囊爆開狼狽落網。（圖／桃園警分局提供）

▲校車被撞凹，通緝犯狼狽落網。（圖／記者楊熾興翻攝）

大園分局表示，草漯派出所員警於6日7時許巡邏行經台61線與忠孝路口時，看見前方一輛自小客車車牌號碼非常眼熟，經查詢車籍資料後，發現車主王姓男子因涉及槍砲案件，於今年3月底遭到桃園地檢署發布通緝，員警隨即上前攔查。

▲▼校車被撞凹，通緝犯狼狽落網。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼通緝犯最後撞上橋墩後停住，安全氣囊爆開狼狽落網。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼通緝犯最後撞上橋墩後停住，安全氣囊爆開狼狽落網。（圖／桃園警分局提供）

王男見警車靠近，心虛加速開車逃逸，員警在後方開啟警示燈、鳴警報器一路尾隨，王男駕車開了7公里後，在建國路上與幼兒園校車發生擦撞，失控撞上橋墩車頭毀損，王男雖棄車逃逸，但仍被員警追上壓制逮捕，警詢後依法解送桃園地檢署歸案。所幸遭撞的幼兒園校車左側車門凹陷，駕駛未受傷，一名老師及兩名學童則是手腳輕微擦傷。

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