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社會 社會焦點 保障人權

建國高架變停車場真相來了！醉男匝道急轉　撞橋墩翻車畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市中山區建國高架南往北，今早上班尖峰時段在民權東路匝道口發生交通事故，1台自客車翻覆橫躺路中間，並波及2台自小客車，監視器也拍下自小客原本要從民權東路下匝道，卻突然左偏開上槽化線想回到高架橋上，結果撞上橋墩並波及另2輛小客車，整條建國高架形同「封閉」造成全線交通大打結。

警方調查，8日上午7時許，1名23歲蘇姓男子，開車從建國高架南往北準備下民權東路，但是突然左偏開上槽化線，造成後方2車煞車不及撞上，蘇姓男子的轎車也撞上橋墩當場翻覆，後方整條建國高架全線被堵得水洩不通，由於後續救援車輛無法從順向上橋，警方獲報動用吊車至對向車道進行拖吊排除作業，因此也影響到北往南車流。

▲▼酒醉駕車上建國高架，恣意變換車道翻車，整條高架橋「紫爆」。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲酒醉駕車上建國高架，恣意變換車道翻車，建國高架橋整條慘變停車場。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方對蘇姓男子進行酒測值為0.4，已明顯違規超標達公共危險罪嫌，目前警方也將人帶回派出所偵訊，但蘇姓男子對於整個過程表示頭暈不清楚，目前仍由警方釐清事發原因。

▲▼酒醉駕車上建國高架，恣意變換車道翻車，整條高架橋「紫爆」。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲蘇男酒測值0.4，直接撞上匝道口橋墩翻覆，並波及2台轎車。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，當時蘇男由建高南往北外側第三車道於下匝道前違規左切第二車道，致擦撞匝道橋墩翻車，再分別與直行中間第二車道及內側車道自之自小客發生碰撞，事後救出時身上多處擦挫傷，送往馬偕醫院治療，結果竟是酒駕惹禍。

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