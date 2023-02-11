　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭夜歸女遭搶包！警草叢內揪出「飛車情侶檔」…還查獲2包海洛因

記者游芳男、閔文昱／宜蘭報導

宜蘭羅東鎮9日23時許發生一起機車搶奪案，一名婦女深夜牽自行車徒步返家時，遭2名歹徒騎乘機車雙載由後方行搶包包得逞後逃逸，損失鑰匙、眼鏡等物品。警方獲報後，循線於10日凌晨3時許在羅東後火車站旁邊草叢緝獲2名涉案莊姓、邴姓情侶犯嫌，並起獲一級毒品海洛因2包及吸食器，依法送辦。

羅東警察分局表示，這起事件發生在羅東鎮某巷內，警方獲報後組成專案小組全力查緝，經調閱監視器，立即鎖定歹徒使用竊得的機車犯案，並發現歹徒犯案後將作案機車棄置於原偷車地點羅東後火車站附近後徒步逃逸，經警方動員優勢警力於現場擴大範圍展開搜捕，順利於10日凌晨3時許在羅東後火車站旁邊草叢緝獲2名涉案莊姓、邴姓情侶犯嫌。

▲宜蘭羅東鎮發生機車搶奪案，涉案情侶檔躲草叢遭逮。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭羅東鎮發生機車搶奪案，涉案情侶檔躲草叢遭逮。（圖／記者游芳男翻攝）

另外，警方也在莊姓犯嫌身上起獲一級毒品海洛因2包及吸食器，並帶同警方於冬山鄉某處取出贓物，全案依刑法搶奪、竊盜罪嫌及毒品危害防制條例移送宜蘭地檢署偵辦。

警方呼籲，婦女應儘量避免「手提皮包獨自徒步行走於暗巷」，以降低遭搶機會；若不幸遇搶，應冷靜詳記歹徒特徵、車輛，並儘速撥打110電話報案，使警方能第一時間將歹徒圍捕到案。

ET快訊
快訊／女子排球隊被埋「16人全罹難」　土耳其排球協會證實了
白沙屯媽祖「粉紅超跑」凌晨起駕！進香團達11萬人破紀錄
旅行團遊日「遇暴雪封路」　網紅險受困：導遊說做最壞打算
台中男女夜店「情慾流動」！2妹子喝嗨全拍下　4人結果超悲劇
壞壞 「用手vs.嘴」哪個易感染？她揭4關鍵　50萬網長知識
于美人住處「蘭花突凋謝」！家人真出事　專家揭5異狀要小心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

白沙屯媽祖「粉紅超跑」凌晨起駕！賴清德抵拱天宮參香

台中男女夜店「情慾流動」！2妹子喝嗨全拍下　4人結果超悲劇

宜蘭夜歸女遭搶包！警草叢內揪出「飛車情侶檔」…還查獲2包海洛因

嫌孩童打球太吵…竟持防狼噴霧劑噴灑　女情緒失控下場曝光

六度偷親女同事肩膀還摸腰　女子嚇到尖叫報警...怪阿北這下慘了

金門馬拉松休閒組1.3萬人參賽！領獎排2小時惹民怨　主辦道歉了

小孩蹦跳+深夜做蔥肉餅！母女檔嫌吵怒提告　樓上2層急搬走

獨／男獨攀「谷關七雄」馬崙山！途中抽筋想吐　4警消護送下山

閻家驊「天九牌」20分鐘輸10萬又遇警抓賭　政治人物、黑幫也在列

快訊／中和公車轉彎撞飛路人急剎車　婦左手骨折...乘客摔倒雙送醫

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

摩托車方向燈聲＋清唱！　完美合音名曲《Happy》

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

劉以豪告白「我的第一次」　遭打槍..最後親到床上補償♥

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

白沙屯媽祖「粉紅超跑」凌晨起駕！賴清德抵拱天宮參香

台中男女夜店「情慾流動」！2妹子喝嗨全拍下　4人結果超悲劇

宜蘭夜歸女遭搶包！警草叢內揪出「飛車情侶檔」…還查獲2包海洛因

嫌孩童打球太吵…竟持防狼噴霧劑噴灑　女情緒失控下場曝光

六度偷親女同事肩膀還摸腰　女子嚇到尖叫報警...怪阿北這下慘了

金門馬拉松休閒組1.3萬人參賽！領獎排2小時惹民怨　主辦道歉了

小孩蹦跳+深夜做蔥肉餅！母女檔嫌吵怒提告　樓上2層急搬走

獨／男獨攀「谷關七雄」馬崙山！途中抽筋想吐　4警消護送下山

閻家驊「天九牌」20分鐘輸10萬又遇警抓賭　政治人物、黑幫也在列

快訊／中和公車轉彎撞飛路人急剎車　婦左手骨折...乘客摔倒雙送醫

突發狂射殺4名同儕　菲律賓士兵與人扭打遭擊斃共5死

快訊／又開罰！領航猿卡總批評裁判　PLG馬上懲處罰1萬5

快訊／女子排球隊被埋酒店「16人全罹難」　土耳其排球協會證實了

壯壯「爆乳白紗裝」放送好身材！　認身邊有追求者：比較注重感覺

16歲足球小將「被埋119小時」獲救　露笑容問：今天星期幾了

旅行團70人遊日「遇暴雪封路」　網紅曝險受困：導遊說做最壞打算

白沙屯媽祖「粉紅超跑」凌晨起駕！賴清德抵拱天宮參香

基隆Podcast第2集！市府發言人余治明主持　加強宣導行人友善政策

好市多會員注意！「4情境」收到3張CUBE卡　想停卡兩招有解

大學生問「能帶哈利回來嗎？」　查爾斯三世「1字回應」化解尷尬

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

即／名嘴「砲哥」猝死街頭　路人：開門就倒下

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

快訊／媒體名嘴「砲哥」驟逝　家屬悲慟發聲明

AMG-C63失控撞爛一排車　24歲無照男這下賠慘了

快訊／中油汰換天然氣管線工程意外！烈焰狂竄3樓高

即／新莊情侶13樓墜落　女當場死亡男重傷送醫

女士官遭「老漢推車」內射　挨告軍官驚覺：她男女通吃

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

短裙妹亂丟垃圾！店主怒放原地：不收就檢舉

簡訊檢舉違停違反社維法？桃園警改口：誤植

搖夾娃娃機撞落11碗泡麵　1原因無罪

萬華查「黑粒仔」賭場　赫見前台啤總教練在場

畫面曝！高雄女疑闖紅燈過馬路　被撞飛又被輾慘死

更多熱門

相關新聞

白沙屯媽祖凌晨起駕！賴清德抵拱天宮參香

白沙屯媽祖凌晨起駕！賴清德抵拱天宮參香

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步至北港朝天宮進香，將於明（12日）凌晨出發。對此，副總統賴清德也在11日晚間8點到拱天宮參拜，並與眾人一同把媽祖神尊請出神龕。

合體放天燈！侯友宜心繫土耳其　藍營4市長願望曝光

合體放天燈！侯友宜心繫土耳其　藍營4市長願望曝光

持防狼噴霧劑噴童　女失控下場曝

持防狼噴霧劑噴童　女失控下場曝

藍4市長組「交流平台」佈局2024？　侯友宜：盼創造民眾最大利益

藍4市長組「交流平台」佈局2024？　侯友宜：盼創造民眾最大利益

4縣市合作會議談交通、社福、藝文　侯友宜：基北北桃率先共好

4縣市合作會議談交通、社福、藝文　侯友宜：基北北桃率先共好

關鍵字：

飛車搶劫宜蘭影音

讀者迴響

熱門新聞

即／名嘴「砲哥」猝死街頭　路人：開門就倒下

張景嵐認愛了！十指交纏照激閃

房仲曝隋棠私下態度　證實鄰居：比一般人敏感

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

快訊／長壽電視劇男星驚傳在家離世！

不是鄰居難搞！隋棠豪宅「便宜5000萬」真相曝光

東部海域19：35發生　規模5.1地震

腹痛就醫！她查不出病因當晚去世

遺物發現3400萬　她帶出門被重判

吳鳳直擊台人捐物資倉庫現場！

知名餐廳開第一槍！　下載抖音「禁止進入」

他資產千萬調信用卡額度被退件　補1圖換銀行道歉

2023「上半年桃花運TOP3」出爐！

北市殯儀館冰櫃塞爆！　80具遺體放禮廳「冷氣風扇降溫」

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

更多

最夯影音

更多
點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化
GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面