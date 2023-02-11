宜蘭夜歸女遭搶包！警草叢內揪出「飛車情侶檔」…還查獲2包海洛因

記者游芳男、閔文昱／宜蘭報導

宜蘭羅東鎮9日23時許發生一起機車搶奪案，一名婦女深夜牽自行車徒步返家時，遭2名歹徒騎乘機車雙載由後方行搶包包得逞後逃逸，損失鑰匙、眼鏡等物品。警方獲報後，循線於10日凌晨3時許在羅東後火車站旁邊草叢緝獲2名涉案莊姓、邴姓情侶犯嫌，並起獲一級毒品海洛因2包及吸食器，依法送辦。

羅東警察分局表示，這起事件發生在羅東鎮某巷內，警方獲報後組成專案小組全力查緝，經調閱監視器，立即鎖定歹徒使用竊得的機車犯案，並發現歹徒犯案後將作案機車棄置於原偷車地點羅東後火車站附近後徒步逃逸，經警方動員優勢警力於現場擴大範圍展開搜捕，順利於10日凌晨3時許在羅東後火車站旁邊草叢緝獲2名涉案莊姓、邴姓情侶犯嫌。

▲宜蘭羅東鎮發生機車搶奪案，涉案情侶檔躲草叢遭逮。（圖／記者游芳男翻攝）

另外，警方也在莊姓犯嫌身上起獲一級毒品海洛因2包及吸食器，並帶同警方於冬山鄉某處取出贓物，全案依刑法搶奪、竊盜罪嫌及毒品危害防制條例移送宜蘭地檢署偵辦。

警方呼籲，婦女應儘量避免「手提皮包獨自徒步行走於暗巷」，以降低遭搶機會；若不幸遇搶，應冷靜詳記歹徒特徵、車輛，並儘速撥打110電話報案，使警方能第一時間將歹徒圍捕到案。