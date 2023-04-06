快訊／宋濤今晚設宴送行馬英九　「家裡事自己商量，不容外人插手」

▲前總統馬英九會晤大陸國台辦主任宋濤。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

前總統馬英九12天訪陸行程接近尾聲，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤今晚（6）日在上海為馬英九一行餞行。宋濤肯定馬英九此行推進兩岸和平發展，強調家裡事自己商量，不容外人插手，絕不容忍「台獨」勾聯外部勢力，終將注定失敗。

宋濤表示，「馬英九先生此行對促進兩岸同胞交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義。」希望兩岸同胞多交流、常來往，大陸將為此創造條件、提供便利。

宋濤指出，兩岸同胞都是中國人，要堅持一個中國原則和「九二共識」，家裡面的事商量著辦，都能得到妥善的解決，決不能讓外人插手。決不能容忍「台獨」分裂行徑，勾連外部勢力搞「台獨」注定失敗。

他強調，「兩岸同胞要相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉，共享中華民族偉大復興榮光。」

前總統馬英九也表示，這次到大陸祭祖、交流，深切體會兩岸應珍惜「九二共識」共同政治基礎，在此基礎上恢復交流，避戰謀和。兩岸都是炎黃子孫，同屬中華民族，應一起推動和平，奮鬥合作，振興中華。

▲前總統馬英九首次會見國台辦主任宋濤。（圖／馬辦提供）

前總統馬英九率團訪陸，上個月30日宋濤特地從北京南下，兩人在湖北武漢東湖賓館首次會見。宋濤強調「兩岸是一家人，誰也不能把我們分開。」

馬英九也指出，兩岸的歷史留下錯綜複雜的關係，也有交流往來留下的各種複雜問題，這種事情無法一蹴可幾，需要雙方在交流、協商的各個過程當中面對現實、累積成果、培養互信。並且提到2015年的「馬習會」，兩人確認「九二共識」的重要性。

馬英九說，兩岸主事者共同的責任，是凡是有利於兩岸人民福利的事都要做，凡是有利於增進兩岸和緩的機會都要爭取，「兩岸一定要維持交流，共同合作，盡一切可能避免戰爭衝突」。



▲宋濤特地陪馬英九搭高鐵去長沙。（圖／記者任以芳攝）。

會後，宋濤特地陪伴馬英九搭乘最新復興號，從武漢搭高鐵前往長沙，兩人沿途輕鬆談天，氣氛愉快。當晚，宋濤親自宴請馬英九和馬家四姊妹。

馬英九12天訪陸行程接近尾聲，宋濤二度從北京南下，這次親自到上海設宴送行。預計明天上午馬英九一行人前往機場，由大陸國台辦副主任陳元豐等人送機。