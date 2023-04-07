中法歐北京三方會談　歐盟主席：與中國脫鉤的戰略不可行也不可取

▲中法歐領袖在北京舉行三方會談。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）聯袂訪中，分別與大陸國家主席習近平會談後，也在北京舉行了三方會談。三方聚焦烏俄衝突、台海問題及經貿、區域戰略等議題。范德賴恩在會上提到，歐盟與中國的聯繫廣泛而複雜，「與中國脫鈎的戰略既不可行，也不可取。」

對於中歐關係，習近平在三方會談時提到，中歐關係不針對、不依附、不受制於第三方。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，對歐政策保持穩定性和連續性，「希望歐方形成更為獨立、客觀的對華認知，奉行務實、積極的對華政策。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，通過對話協商聚同化異。」

習近平強調，渲染所謂「民主對抗威權」、挑動「新冷戰」，只會給世界帶來分裂和對抗，「中歐要保持雙向開放，為對方企業提供公平、非歧視性的營商環境，避免將經貿問題政治化、安全化。雙方要構建穩定互信的供應鏈，對接一帶一路倡議同歐盟全球門戶戰略，助力雙方經濟長期穩定增長。」

▲法國總統馬克宏（圖右）與歐盟執委會主席范德賴恩（圖左）。（圖／CFP）

范德賴恩則表示，歐中互為重要貿易夥伴，彼此經濟高度關聯，「同中國脫鈎不符合歐方利益，不是歐盟的戰略選擇，歐盟獨立自主地決定對華政策，歐方願同中方重啓歐中經貿高層對話，推進歐中經貿關係穩定平衡發展，實現互利共贏。」

馬克宏指出，當今世界充滿不確定性，需要歐中雙方以相互尊重和坦誠謙遜的態度加強對話交流，「雙方應共同努力，不掉入脫鈎斷鏈的陷阱，開展平等互利合作，共同應對氣候變化等緊迫全球性挑戰，不斷深化歐中全面戰略夥伴關係。」

在烏俄衝突議題上，法歐領袖希望大陸能發揮更重要作用，願同大陸合作，找到勸和促談的方法，習近平則回應，烏克蘭危機不是中歐之間的問題，「中方將繼續為勸和促談發揮積極作用，支持歐方從自身根本和長遠利益出發，提出政治解決烏克蘭危機的思路和方案，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。」