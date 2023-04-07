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蔡英文批馬英九「1970年代論述」　李彥秀反嗆：垃圾話大可不必

▲▼蔡英文出訪茶敘。（圖／記者陳家祥攝）

▲蔡英文出訪茶敘。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對前總統馬英九訪中時稱「台灣、大陸都是我們中華民國，都是中國」，總統蔡英文表示，「現在已經是2023年，他這論述應該是1970年代的論述。」國民黨台北市議員李彥秀7日開嗆，雙英拚兩岸外交，兩人都是為中華民國好，此時無關緊要的垃圾話真的大可不必，不但貶低作為總統的格局，更凸顯蔡英文與民進黨的無知。

李彥秀今日表示，蔡英文、馬英九都在清明連假期間辛苦為台灣拚外交、拚兩岸。蔡英文與眾議院議長麥卡錫座談，寫下過境美國會面記錄，馬英九在中國大陸也多次強調「中華民國」、「中華民國憲法」、「台灣總統」，要求正視中華民國存在112年的事實，雙英寫下新頁，無論民眾、輿論及國際社會都給予高度肯定。

但對於馬英九日前在中國大陸提到「台灣、大陸都是我們中華民國，都是中國」，蔡英文卻說「現在已經是2023年，馬英九這個論述應該是1970年代的論述，這個講法跟現在的環境有些差距。」李彥秀痛批，若依照蔡英文的邏輯，那817萬票已經是2020年的事情了，2023年可以不承認只剩「4+1」席的民進黨政府嗎？《中華民國憲法》已經是1946年的事情了，2023年蔡英文可以不要當中華民國總統，不要領中華民國薪水嗎？故宮國寶、國庫黃金已經是1949年的事情了，2023年應該要歸還中國大陸人民嗎？

李彥秀指出，先前她擔任國民黨陸委會主委時，蔡英文曾在立院備詢中表示，「台灣無法逃避『一個中國』問題，從文化、地理來看，『未來的一個中國』是台灣民眾唯一的選擇」，但那已經是2000年8月的事情了，難道2023年應該用立可白把立院公報塗掉嗎？

李彥秀批評，不論蔡英文是否甘心，《中華民國憲法》就是兩岸同屬一中的憲法；不論民生經濟作得多爛，蔡英文在2024年5月20日以前就是中華民國總統；不論民進黨喜不喜歡，台灣人都民以擁有故宮國寶、中華文化為榮。

李彥秀強調，雙英拚兩岸外交，都是為中華民國好，都是增加台灣能見度，這時候，無關緊要的垃圾話真的大可不必，不但貶低作為總統的格局，更凸顯蔡英文與民進黨的無知。

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