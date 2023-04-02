快訊／社區中庭「砰一聲」巨響！1女自22F墜落　肢體變形慘死

▲基隆一處社區今下午傳出墜樓案。（示意圖／記者李毓康攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市安樂區一處社區今(2日)下午1時22分許傳出墜樓案，民眾當時通聞社區中庭傳來一聲巨響，上前查看後，赫見一名女子倒臥在地，嚇得急忙報警。警方到場時女子已經肢體變形、明顯死亡，初步了解，死者身分為年約50歲的馮女，是該社區住戶，疑似從頂樓22樓處墜落，詳細事發原因還有待進一步釐清。

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