基隆Podcast第9集！宣傳仁愛橋重建工程　工務處與市民大小事

▲基隆宣傳仁愛橋重建工程，工務處與市民相關大小事。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，本周推出第九集，主持人余治明邀請工務處長陳耀川及下水道科科長高力山，宣傳仁愛橋重建工程、西定河水質改善計畫，與工務處的業務介紹，讓市民朋友更加瞭解清明假期過後、4月10日開始，仁愛橋將進行施工，請民眾提前做好準備。

陳耀川提到， 工務處的業務主要是「路平、燈亮、水溝通」，只要跟民眾有關的基礎建設，都是工務處的範疇。平時也需要與民間公司合作，確保水、電、瓦斯等資源的供應無虞，同時工務處必須是一個需要24小時待命的工作，時常必須應對突發狀況，且必須立刻處理避免危險發生。陳耀川也很感謝家人對工作的支持與體諒，在工作之餘也會多和家人相處，讓工作與家庭之間可以達到平衡。

▲基隆市府發言人余治明（左）、工務處長陳耀川（中）、下水道科長高力山（右）。



陳耀川表示，目前將在4月10日進行仁愛橋重建工程，預計工期300天，希望能在明年農曆年前完成通車，減少對民眾交通的衝擊。目前也在公車站牌以及周邊掛上布條或貼上通知，提醒乘客與往來用路人改道事宜，施工期間造成民眾不便，還請民眾多加配合。

高力山說，西定河長期因家戶的廢水直接排入，造成水質不佳並發出惡臭，未來將在周邊區域接上汙水下水道，將雨水與汙水分流，並將汙水進行處理，在民國125年將完成70%的家戶汙水管接管，還給基隆市民一個乾淨的河川，更能打造一個親水的環境。

余治明表示，基隆目前還有很多的基礎建設需要修復和完善，工務處扮演了很重要的角色，仁愛橋即將在4月10日進行改建工程，西定河也將進行水質改善計畫，這些都是與市民息息相關，施工期間還請各位民眾配合，相信工務處能順利完成工程，帶給市民更好的生活。

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