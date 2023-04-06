狒狒脫逃事件！桃園藍綠議員齊砲轟　農業局坦承經驗不足

▲桃園市議會今天審查農業局工作報告，藍綠議員質疑農業局處狒狒事件根本沒有章法，圖為農業局官員在狒狒死亡後翌日向狒狒遺體鞠躬致哀。（圖／翻攝自桃園市議會）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府農業局今（6）日在市議會進行工作報告，狒狒事件成為藍綠議員質詢焦點，議員紛紛質疑這次參與圍捕狒狒，是「種田的、抓貓抓狗的去抓狒狒」，對於野生保育專業嚴重不足，市議員凌濤痛批「農委會、林務局對此問題仍在裝死」；農業局長陳冠義坦承，地方對於野生動物捕捉確實欠缺專業，未來會與中央重新研究與商討捕捉野動SOP流程。

日前一隻狒狒在桃園市境內流竄長達18天，桃市農業局今天到市議會進行工作報告，針對狒狒事件進行報告，藍綠議員紛紛提出質疑，無黨籍平地原住民議員張秀菊認為，狒狒事件中央有給何協助？農業局過去有無相關經驗？另一位平地原住民議員楊進福則質疑，由媒體相關報導分析，中央幾乎沒提供具體協助；無黨籍市議員劉曾玉春認為，地方缺乏經驗導致過程頻頻出現缺失，農業局應審慎思考，盡早研擬因應對策。

綠營市議員劉仁照、彭俊豪、余信憲與魏雲等人都認為，農業局應該要對野生且具攻擊性動物，宜儘速檢討與訂定SOP，加強農業局同仁對野生動物相關訓練。另外大型野生動物脫逃，圍捕人員應納入保育人員、獸醫等，盧姓專委並非獸醫也沒有野生保育法專業培訓，為何可以凌駕專業，在現場指揮調度？

▲桃園市議會今天審查農業局工作報告，藍營議員楊朝偉質詢農業局處狒狒事件流程。（圖／翻攝自桃園市議會）

無黨籍市議員李嘉興、謝美英也認為，桃市抓狒是史無前例，農業人員經驗與人員不足，沒有處理標準流程，最後死亡遺憾不該由農業局承擔；狒狒是從隔壁鄰居六福村脫逃，過程中又有一堆鄰居跑來指手畫腳，最後拍拍屁股走人了，爛攤子卻由市府承當面對，市府應該以此事為殷鑑。

藍營市議員凌濤痛批，狒狒追捕過程的擺拍，第一時間曾要求市府負起責任，六福村承認狒狒是他們的，質疑過程中可能有「殺狒滅口」，籲請六福村給個交代；另外桃園市府有抓捕野動專業？現在看起來，根本缺乏跨縣市的SOP，這個問題至今農委會、林務局仍在裝死。

農業局長陳冠義表示，林務局當下有提供具經驗獵捕名單，但因搜捕計畫不希望傷害動物，因此未與去除外來種團體聯繫，後續部分林務局會與地方進行捕捉技術訓練。陳冠義坦言，未來若有大型或具攻擊性的保育類動物脫逃，光靠農業局或捕捉犬貓為主的動保處圍捕是不夠的，仍須擬定更好方式，另外除人員訓練或委外協請專業團體協助，包括捕捉設備也必須提升，此後會與中央重新研究、商討捕捉野動SOP流程。