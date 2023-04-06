狒狒之死延燒！桃議員控「調度混亂」　林務科科員10萬元交保

▲六福村狒狒脫逃，圍捕過程中遭獵槍射中，重傷死亡。（圖／記者陳以昇攝）

文／中央社

桃園市政府農業局今天在議會進行工作報告，被質詢六福村狒狒之死一案。議員質疑全案依法應由農業局林務科負責，現場卻是動保處主導，最後還是林務科承辦科員被以10萬元交保。

桃園市議員余信憲和魏筠聯合質詢時表示，依照法律規定，抓捕狒狒屬於野生動物保護法的範圍，抓狒戰情室主責單位應是農業局林務科，但現場指揮官掛名卻是動保處長王得吉，顯然有調度上的瑕疵。

他們說，整個行動最後由桃園市長張善政的親信、桃園市農業局專門委員盧紀燁（已解職）說了算，導致出事後找不到人負責，而承辦本案的桃園市政府農業局林務科某科員，日前也被桃園地檢署以新台幣10萬元交保；交保部分獲得農業局證實。

桃園市政府農業局局長陳冠義表示，抓狒戰情室LINE群組是在開始最初成立，作為資訊彙整，目的是通報，不是指揮，所有指揮是由農業局，主管機關是桃園市政府，所以會由他來負責。

桃園市副市長蘇俊賓表示，針對議員質疑抓狒戰情室LINE群組內有六福村人員加入、要求提供LINE成員名單，會先請示、依檢方指示決定是否提供。

針對案情偵辦，桃園地檢署表示，目前由檢察官偵辦中，相關強制處分、交保情形，均由承辦檢察官依法為妥適處理，案件細節不便透露。

桃園市平鎮區3月10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，3月23日起由桃園市農業局接力追捕，狒狒在3月27日被圍捕時遭林姓獵人射殺，獵人稱是六福村年輕人要他開槍，聲明要提告獵人的六福村後續改口承認這隻狒狒來自園區，全案檢調追查中。