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再生醫療草案允未成年捐細胞惹議　生技業者：細胞治療不能只停在自體

▲▼異體細胞治療記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲只用自體價格貴、病患等不了，生技業者：細胞治療ㄧ定要走向異體。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

立法院上周完成再生雙法審查，其中《再生醫療法》有多項保留，又以第16條細胞提供者有倫理疑雲。對此，生技業者表示，細胞治療最終一定要走向異體，否則不僅病患等不了，昂貴成本也難以負荷。

電影《姊姊的守護者》講述父母為了拯救罹患白血病的大女兒，用基因技術創造出有完美基因的二女兒，出生就是為了提供大女兒醫療所需，包括臍帶血、幹細胞、骨髓等。

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《再生醫療法》第16條草案就指出，醫療機構或細胞保存庫設置機構取得再生醫療組織、細胞來源之提供者，以有意思能力之成年人為限。 但顯有益於特定人口群或未能以其他對象取代者，不在此。該條文也讓學者擔心倫理爭議擴大，甚至導致細胞買賣事件發生。

對此，剛取得中國附醫「CAR.BiTE-GDT 細胞治療」的長聖科生技董事長劉銖淇今（6）日表示，雖然《特管辦法》認為自體細胞治療安全、無排斥，但站在細胞治療的觀點上，「最終一定要走向開放異體」。

劉銖淇提到，目前癌症細胞治療是取自體細胞分化後重新植入，「但一個人得到癌症，再取其細胞做免疫細胞，活性已經不夠了。」

此外，一個細胞製劑至少需花2.5~3個月製作，「患者可能等不到就過世了。」目前透過臍帶製作間質幹細胞，一次就檢驗幾千項樣本，但如果單獨一個人來做，也是同樣花費。綜上所述，他同意修法需要更完備，但也不忘提醒「異體才能走向國際化」。

研發「CAR.BiTE-GDT 細胞治療」的中國附醫院長兼細胞治療轉譯中心主任周德陽教授也質疑，為何捐紅血球可以白血球不行？難不成也要懷疑捐血有目的？修法還有待討論。

中國附醫「CAR.BiTE-GDT 細胞治療」就是取年輕、健康的異體細胞進行培養，透過大規模生產降低成本，只要癌症病患檢查發現CAR抗原陽性，就可馬上解凍使用。該項療法將於今年展開人體試驗，未來若順利上市，將成為首項能用於治療實體癌症的細胞療法，也能將動輒1200萬至1500萬的療程降到1/5以下。

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