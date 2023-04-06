▲多靶向攻克實體癌！中國附醫用「異體」讓破千萬細胞治療降價1／5。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

現行細胞瘤法可治療血液癌症，卻難以攻克實體腫瘤，中國附醫研究團隊費時3年逾，研發可異體移植、非病毒基改之多靶向奈米抗體「CAR.BiTE-GDT 細胞治療」，透過異體幹細胞製成的子母炸彈，精準擊殺癌細胞，並在肺癌和三陰性乳癌等小鼠實驗上取得顯著成果，研究成果已獲國際期刊接受，未來有望將一次1200萬~1500萬元的自體細胞療程降到1/5以下。

癌症為國人十大死因之首，雖然可透過施打免疫細胞、幹細胞等特定細胞瘤法治療，但患者人數佔比超過9成的實體腫瘤，卻因細胞抗原標誌具異質性，無法透過CAR-T標靶一次消滅。中國附醫院長兼細胞治療轉譯中心主任周德陽教授帶領研究團隊，自行研發出多靶向、多功能的三合一細胞治療方案，有望合併標靶和化療使用，大幅改善病人預後。

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周德陽表示，現行的6項CAR-T產品，都是以病患自體免疫細胞進行基因改造，再輸回病人體內對抗癌症，但製作過程需2~3個月，不僅病患等不了，對於免疫功能不佳的末期病患，其體內取出的細胞品質不佳，也容易污染CAR-T產品；再者，個人化製作費用高達1500萬元，也非人人負擔得起，成為細胞治療的困境。

中國附醫的「CAR.BiTE-GDT 細胞治療」，是採用健康捐贈者的異體細胞大批製作CAR-T細胞後保存，只要癌症病患檢查發現CAR抗原陽性，就可馬上解凍使用。

▲CAR.BiTE-GDT 細胞治療有望在今年進入臨床試驗。（圖／記者嚴云岑攝）

「癌症腫瘤越惡性，免疫抑制效果越好。」周德陽進一步解釋，中國附醫研發的細胞療法作用機轉為雙平台、雙導向，「CAR-T會釋放出BiTE，就像子母炸彈一樣，兩個平台治療一個癌症。」針對PD-L1陽性、HLA-G/PD-L1雙陽性與HLA-G陽性細胞，可透過導航先集中到腫瘤旁，再釋放出CAR-GDT精準擊殺；對於HLA-G/PD-L1陰性細胞，也可誘導旁觀自體免疫細胞攻擊，透過多靶向方式擊破如城堡般的實體癌症。

目前中國附醫已完成肺癌、三陰性乳癌與大腸癌小鼠實驗，其中肺癌在經過63天治療後腫瘤幾乎消除，平均生存時間延長4倍；三陰性乳癌平均生存時間也延長3倍，另可抑制大腸直腸癌腫瘤形成，研究成果更獲得國際權威期刊《Advanced Science（先進科學）》刊登。

周德陽提到，「CAR.BiTE-GDT 細胞治療」已技轉給長聖國際生技公司進行產品製程轉換和臨床籌備，預計在今年展開人體試驗，未來若成功上市，民眾有望用1/5的價格獲得細胞治療，讓末期實體癌患多一項選擇，更能合併標靶與化療，延長生存時間。