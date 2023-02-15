80歲翁「胰臟尾3cm腫瘤」　靠達文西手術切除！隔天就下床走路

▲台中一名80歲賴姓老翁經電腦斷層意外發現胰臟尾部有3公分腫瘤，經達文西手術順利切除，傷口小、復原快，隔天就能下床行走。（圖／中國附醫提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名80歲賴男去年因攝護腺癌至中國附醫看診，經電腦斷層追蹤意外發現胰臟尾部出現3公分腫瘤，醫師認為可能是神經內分泌瘤或是轉移性癌，雖然病患沒出現不適，仍應盡快切除。醫師考量賴伯伯年事已高，應保留通常會一起切除的脾臟，以「達文西機器人」進行高階微創手術，最終僅在腹部開5個1公分小傷口，順利切除腫瘤、保住脾臟，維持應有的免疫力，賴伯伯更在手術後第二天就能下床走動，預後良好，笑說自己可長命百歲了。

中國醫藥大學附設醫院一般外科葉俊杰醫師指出，胰臟發生病變初期，病人多半沒有症狀，如果腫瘤漸漸擴大，就會陸續出現全身無力、體重減輕、食慾不振、腹痛、黃疸等症狀。而胰臟腫瘤有很多種，最致命的就是「癌王」胰臟癌，還有神經內分泌瘤也相當常見，往往都是患者腹痛、摸到硬塊才去就醫，倘若是惡性胰臟神經內分泌瘤併發多處轉移，風險更高，過去就有名人也因此疾病離世。

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▲▼中國附醫一般外科醫師葉俊杰表示，通常患者一開始都沒有不適，但是若腫瘤超過2公分，都建議切除。（圖／記者許權毅攝、中國附醫提供）



此案患者賴伯伯屬於神經內分泌瘤，已經達到3公分屬於二期。葉俊杰表示，只要大小超過2公分或切片檢查有癌化風險，都建議手術切除。然而，任何胰臟手術都屬困難手術，切除後還需小心關閉胰管，減少手術後嚴重胰漏出現，否則恐出現危及生命的併發症。

▲達文西機器手臂手術相比傳統手術能夠做到更精準的事情，對胰臟手術是一大助力。（圖／中國附醫提供）



這次賴伯伯的案例使用達文西機器手臂手術，就能避免傳統手術「難以清理乾淨」的窘境。一般外科主任楊宏仁表示，達文西手臂透過3D立體視覺、靈活穩定的機器人手臂，在切除、縫合、止血，都可在1公分的傷口內進行，讓原本困難的胰臟手術降低風險，病人也因傷口小、出血少、手術時間短等優點，風險大幅降低。

過去因達文西手術費用高，不少民眾因此受限，不過健保署最近將開放肝肺胰臟、十二指腸等17項達文西機器人輔助手術給付，最快可能自今年3月開始實施，嘉惠更多病人能採用此高科技醫療成果。