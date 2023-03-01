▲10歲罕病女童Momo以及畫家李佳鎂都將畫作捐贈給中國附醫，感謝醫護對他們的照護。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

向來積極推廣公益活動的中國醫藥大學附設醫院，即日起舉行「愛不罕見．螢火照亮生命力」藝術展，在急重症大樓展出到3月8日為止，並與林增連慈善基金會捐20萬元支持罕見疾病基金會及病友。10歲罕病女童Momo畫出「期待燦爛」作品回贈院方，除回饋給社會，也讓外界看見病友的無限可能。

罹患狄蘭氏症候群的Momo，多重先天異常、生長遲緩、智力及外型如4、5歲兒童，透過罕病基金會的繪畫課學畫畫，也交到朋友。Momo媽媽感動說，透過畫畫表達熱情，也參加合唱團，這次捐出畫作「期待燦爛」給醫院，透過豐富鮮豔的色彩展現希望，也讓大家看到罕病病友的無限可能。

另一名贈畫畫家李佳鎂這次參展的畫作「生命‧生長」，代表守護罕病家庭的黃、藍兩道光芒，致贈給中國附醫表達對醫護人員的感謝。李佳鎂因罹患重型海洋性貧血，需要定期輸血，也讓她飽受心理和生理痛楚及折磨，直到開始繪畫，生命才有了蛻變，她也以繪畫幫助更多的身心障礙者，還在2015年獲得總統教育獎、2022年獲得身心障礙楷模金鷹獎。

▲愛不罕見！在畫中看見生命力，中國附醫罕病藝術展登場。（圖／記者游瓊華攝）



中國附醫舉行愛不罕見藝術展日前開展，當天中國附醫總院長周德陽與副院長楊麗慧、林增連慈善基金會董事長林嘉琪、罕病基金會創辦人陳莉茵等人都出席。

總院長周德陽表示，針對罕病，健保署補助最多約9成的藥物，希望能開放更多補助。陳莉茵指出，基金會喘息服務包含音樂、繪畫及寫作，目前國內罕病通報人數約1.5萬人，其中約96%都是遺傳，罕病家庭最需要的是社會大眾的同理心和尊重，希望讓病友在就學、就醫、就養、就業各方面獲得應有的尊重及關懷。