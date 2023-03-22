拉Young父母一把！　中國附醫捐「聊天機器人服務平台」助勵馨

▲拉Young父母一把，中國附醫捐聊天機器人服務平台助勵馨基金會。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

根據勵馨基金會統計，過去未成年懷孕諮詢專線最常被問到「不當避孕，懷孕了怎麼辦？」其次是「要如何向家人坦承已孕？」一年約服務900人次。中國醫藥大學附設醫院創研「Young父母諮詢服務平台」今（22日）捐贈給勵馨基金會，盼運用智慧創新方式協助青少女懷孕及其關係人獲得相關資源資訊。

2021年中國醫藥大學附設醫院與勵馨基金會以「小蝴蝶資源整合平台」參加總統盃黑客松競賽，在中央及台中市政府大力協助之下榮獲佳績，歷經近13個月的智能優化與場域驗證，現定名為「Young父母諮詢服務平台」，提供專屬的匿名個人化線上服務，並於3月22日將該平台捐贈於勵馨基金會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽表示，中國附醫積極數位轉型，一舉奪下美國醫療資訊暨管理系統協會HIMSS「數位健康指標」評鑑為全球前三強智慧醫院，臨床成果獲國際肯定，運用智慧創新方式讓「Young父母諮詢服務平台」成為每位未成年少女懷孕及其關係人的社會救助資源得來速窗口，擁有365天24小時的陪伴與主動式貼心提醒。

勵馨社會福利事業基金會王玥好執行長表示，基金會自2000年開始投入young爸媽支持服務迄今超過二十年，陪伴逾3000名青少女新手媽媽度過困境。很感謝中國醫藥大學附設醫院熱心公益，將關懷化為具體的行動，籌畫並建置「Young父母諮詢服務平台」，期許在社會的友善氛圍下讓更多young爸媽成為不放棄夢想的養育者。

今天中國醫藥大學附設醫院與行政院、台中市府、勵馨基金會共同舉辦「女力綻放性別研討會」，課程主題包含實踐社會責任與性別平權的具體作為，讓職場突破性別框架，由行政院性別平等處吳秀貞處長、勵馨社會福利事業基金會王玥好執行長、台中市衛生局副局長陳麗娟，以及中國醫藥大學附設醫院楊麗慧副院長擔任各專題主講人。