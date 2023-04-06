是大禮還是燙手山芋？　黃暐瀚點評馬英九訪陸對藍營影響

▲前總統馬英九赴陸展開12天祭祖交流之旅。（圖／記者任以芳攝）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九12天訪陸行程進入尾聲，媒體人黃暐瀚6日透過臉書點評馬英九此行表現，表示整體「我都給讚」，但他提到，馬英九雖成功證明國民黨仍可走「和中」路線，可是行前並未與國民黨中央形成共識，國民黨也從未進行兩岸路線辯論，因此，對國民黨來說，馬英九的「大禮」，其實更像是個「燙手山芋」。

黃暐瀚指出，馬英九這次在大陸的表現，除了稱讚對岸防疫引發爭議之外，口頭講述「總統」、「民國」、「台灣總統」，並堅持「依據中華民國憲法」論述這些部分，他都給讚。

他強調，此行的重要在於「一中各表」過去都只能靠想像，現在出現「實證」，馬英九講「總統」，對岸回稱「台灣領導人」，各說各話，各自表述，真的發生。

不過，黃暐瀚表示，對於對岸「容忍」或說「放任」馬英九說「中華民國」，不等於對岸已經願意「承認」中華民國。

他直言，「放任不等於承認」，馬英九說也不代表你我都能說，往後「一中各表」能否實踐在國際舞台，也會影響台灣民眾的接受度，再者，「和中」或說「親中」，是不是台灣的主流民意？也是問題。

黃暐瀚提到，馬英九用「和中」求避戰，總統蔡英文則用「親美＋備戰」來避戰，這就是「親美和中之爭」，他也點出其中的問題是，在台灣「親美」與「親中」的人口比例，很可能是7:3甚至8:2。他舉例，選縣市長比內政題，民進黨被懲罰，選總統變成兩岸題，狀況就會不一樣。

黃暐瀚最後指出，馬英九的論述，未來藍營總統候選人未必買單，而蔡英文的親美路線，副總統賴清德卻完全承接。他認為，馬英九雖成功證明國民黨仍可走「和中」路線，但行前並未與國民黨中央形成共識，國民黨也從未進行兩岸路線辯論，對國民黨來說，馬英九的「大禮」，其實更像是個「燙手山芋」。