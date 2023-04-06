眼睛疲勞光吃葉黃素嘸效？營養師：「2營養素」不能少

▲長時間注視手機螢幕，容易造成眼睛疲勞。（示意圖／記者洪正達攝）

生活中心／綜合報導

現在的人3C產品不離身，容易導致眼睛過勞，提到眼睛保健，大家第一個會想到的就是補充葉黃素，不過，營養師透露，吃葉黃素根本沒效，建議挑選以藻紅素和花青素為主、葉黃素為輔的產品。

營養師陳怡錞在臉書發文，「講到護眼很多人就會想到要吃葉黃素，葉黃素可以進到眼睛的黃斑部，幫助對抗藍光、減少黃斑部病變，但眼睛不是只有黃斑部這個區域，所以並不是一昧的補充高劑量葉黃素就好！眼睛疲勞跟黃斑部完全沒有關係，這是因為你近距離用眼，使得睫狀肌太過緊繃所導致的。」

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她提到，「如果想改善眼睛疲勞，最優先要做的事情是放下手機、看看遠方，也可以將手掌搓熱後蓋在眼睛上熱敷，或用食指指節輕輕按摩眼睛周圍的穴道 (小心不要按到眼球)，這些物理性的方式都有助於緩解眼睛疲勞。」

另外，陳怡錞表示，眼睛疲勞的營養補充品，建議挑選以藻紅素和花青素為主、葉黃素為輔的產品，再搭配維生素B群 (尤其是B1、B6、B12)，花青素 大多存在於藍色、紫色、黑色等蔬果當中，像是藍莓、桑葚、紫地瓜、葡萄皮、山桑子、黑醋栗、黑豆種皮等，保健食品素材常見的有山桑子、黑醋栗、黑豆種皮、智利酒果、黑蘿蔔等。

最後，研究證實花青素 (山桑子) 可以促進微細血管功能，有助於預防視網膜病變、改善眼睛疲勞，且花青素具有強力的抗氧化能力，可以保護眼睛避免自由基傷害。另外，花青素 (山桑子) 也能促進眼睛視紫質的再生，有助於加快眼睛適應黑暗，提升夜間視力。