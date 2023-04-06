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元智大學電機系朝跨領域整合趨勢　EduRANK排名私校全台第一

▲元智大學電機系朝跨領域整合趨勢EduRANK排名私校第一

▲元智電機林承鴻研發極化解碼減少運算量技術適用5G行動通訊。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為順應產業需求，考量未來科技發展，元智大學電通學院電機工程系朝跨領域整合趨勢，根據EduRANK網站公告，在全台44間最佳電機工程學系排名中(Electrical Engineering)，脫穎而出，名列全台大專院校第11名，更是私立大學第一名。其中電通學院的重點發展領域如人工智慧、電腦視覺、電機系乙組重點領域之通訊工程、皆名列全台第八名、私校第一。

▲元智大學電機系朝跨領域整合趨勢EduRANK排名私校第一

▲元智研發輕度認知障礙檢測APP，電機系趙燿庚教授解說。（圖／元智提供）

元智大學電通學院院長陳敦裕教授表示，為整合電機及通訊領域，促進與遠東集團間資源之相互支援與應用，遠傳公司於94學年度捐贈五億元興建遠東有庠通訊大樓(元智七館)，增加研究所需各項資源，在電機通訊領域有所突破，進而引領研究風氣，促成研究卓越。95學年成立「電機通訊學院」，107學年進行學系整併，將原有電機系、通訊系及光電系，整併為大電機系，採招生分組（甲組、乙組及丙組）。

▲元智大學電機系朝跨領域整合趨勢EduRANK排名私校第一

▲元智大學電機系吳奕帆、李宇軒教授、張瑄祐、徐嘉成、廖千慧（由左至右），榮獲智慧終端裝置類組金獎佳績。（圖／元智提供）

陳敦裕院長說，電通學院擁有專業師資、優質學習環境、多元課程與紮實專題訓練與產業實習機會，致力培養學生深厚的專業技能與多元化能力，師生表現卓越，如電機系及 AI 研究中心趙燿庚教授、李建誠副教授研發簡易型行動手機端的輕度認知障礙檢測 APP；鄧俊宏教授帶領研究生參加IEEE PIMRC 2022國際大型研討會，獲實務與實作領域最佳論文獎；李宇軒教授帶領學生參加教育部智慧晶片系統應用創新專題實作競賽，獲智慧終端裝置類組金獎佳績;林承鴻教授研發極化解碼減少運算量技術，獲2022年台灣創新技術博覽會發明競賽銀獎；陳敦裕院長以電腦視覺人工智慧模型輕量化相關技術獲得大型國防先進科技四年期計畫等，透過整合教師研究領域，提升電機資通科技之研發能量。

▲元智大學電機系朝跨領域整合趨勢EduRANK排名私校第一

▲遠東有庠通訊大樓(元智七館) 。（圖／元智提供）

陳敦裕指出，元智大學自111學年起成立企業書院，讓學界優質教授與業界專家共同教授課程，同時推動元智大學電通學院企業專題，廣邀企業出題，教師帶領學生解題，實踐「跨域共育」，讓台灣高等教育與一流企業攜手厚植台灣的國際競爭力，育成未來國家的領袖人才。111年11月7日成立中強光電企業書院，與企業共同訂製企業所需人才，學生在大學期間就能於專業領域專心獲得成就，未來將無縫銜接到企業的成長藍圖之中。

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