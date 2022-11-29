中原大學國際排名獲肯定　理工領域勇奪私校第一

▲中原大學心理系學生參訪台積電創新館，熟悉產業環境與運作方式。（圖／中原大學提供）



記者楊淑媛／桃園報導

中原大學在世界大學評比與排名再創佳績！2023「英國泰晤士高等教育」(THE)學科排名公布，中原大學在「理學科學」位居全國第五、「工程科技」全國第六，整體表現私校第一！另外，根據2022-2023《美國新聞與世界報導》(U.S. News)的世界大學排名，中原大學在「化工」及「高分子科學」領域均排名全國第一，超越國內頂尖大學！

▲中原應數系師生參加第三屆AI&Big Data全國創意競賽榮獲「特優獎」。（圖／中原大學提供）

中原大學理學院院長吳宗遠指出，該院各學系皆以理論與實務並重的教學方式，培育兼具基礎與應用能力的學生。例如，物理系契合時事脈動，積極投入量子科技及半導體科技人才之培育。應數系學生參加第三屆AI & Big Data全國創意競賽榮獲「特優」，表現亮眼。中原理學院開發以虛擬實境為工具的元宇宙虛實整合系列課程，讓學生在虛擬實境空間強化相關專業學科之學習。

為鼓勵學生跨系跨域合作，中原大學理學院日前舉辦第一屆理學院「歐力嘎米」紙飛機科學競賽，未來也將規劃舉辦跨校際競賽，鼓勵學生以「動手做」的方式實踐科學探究與實作，激發學生對科學的興趣，落實STEM(Science科學、Technology技術、Engineering工程、Math數學)教育精神。

另一方面，中原大學工學院在「英國泰晤士高等教育」(THE)之學科排名亦領先各校。工學院院長林義峯指出，中原工學院重視培養學生「跨域、創新、實作」及解決問題的能力。學生在全國各項競賽表現出色，例如，醫工系學生參加2022年「全國醫學工程創意競賽」榮獲大專組金牌、土木系學生以50根冰棒棍承重搭載96公斤物體，勇奪全國「抗震盃」冠軍！中原工學院也推動美國國家工程院(NAE)認證之「國際菁英人才培育計畫」(GCSP)，加強培養英語及專業能力優秀學生。