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鳳梨採收撞期憂「價格崩盤」　農糧署祭3大措施提高產銷調節

▲農糧署長胡忠一。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農糧署長胡忠一說明鳳梨產銷調節措施。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值鳳梨盛產季節，今年受天候影響，南部產區產季撞期，導致量多價跌，農民擔心恐出現價格崩盤情況。農委會農糧署今（6日）緊急召開「鳳梨產銷精進記者會」，宣示將透過拓展外銷、擴大內銷及多元化加工產銷調節三大措施，把總目標從3.6萬公噸提高至4萬公噸。

農糧署長胡忠一表示，去年因氣候條件佳，鳳梨植株生長良好，也因為從2、3月價格就好，導致今年農民提早催花，讓採收期都集中在2到4月，但今年天氣忽冷忽熱，陽光不夠充足，以致果肉帶酸，影響消費者購買意願，尤其4月將進入量產高峰期，為協助鳳梨產銷，農糧署加大輔導力道，提出3大措施，產銷調節總目標提高到4萬公噸。

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胡忠一指出，今年期鳳梨收穫面積7185公頃，產量預估37.9萬公噸，較去年38.2萬公噸略減1%，產量並未大幅增加，產地價格也維持每台斤17.5的價格，主要產區包括高屏、嘉南及南投產區，由南至北採收，目前高屏產區採收5成，4月份起雲嘉產區逐漸進入採收期，也是本年度鳳梨量產高峰期，往年是5月才進入採收旺季。

胡忠一說，首先將積極拓展外銷，目標量2萬公噸，截至昨天出口量已超過8千公噸，以日本、香港、韓國等國家為主，未來也將推廣到馬來西亞、加拿大等國家，此外，為改善外銷鳳梨被燻蒸情形，農委會已輔導農友針對蛾類有害生物使用緊急防治用藥，並協助建置果實清潔作業，目前燻蒸率已從2月底的42%降至28%。

針對內銷部分，農委會產銷目標訂為8000公噸，包括全國性行銷展售、農產品市集、超市量販店，以及手搖飲通路聯合擴大行銷，4月起更號召企業團購平臺，預計供應7萬箱(700公噸)，截至昨天訂單計1萬5200箱，計91.2公噸。

而在加工部分，農委會已輔導加工廠產製鳳梨酥、鳳梨乾、果泥及鳳梨酒(醋)等多元加工製品，在4月盛產期，以每公斤10元以上向產地供應單位收購者，農委會將加碼獎勵集運費及加工處理費，全國目標量1.2萬，截至今日已登記6920公噸，已加工2900公噸。

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