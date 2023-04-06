分析／郭台銘、侯友宜恐殺見骨？　拚民調也想當君子的權力盤算

▲郭台銘返台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨（5日）宣布爭取2024總統大選國民黨提名，被外界解讀為正式與新北市長侯友宜展開競爭。對於侯要如何因應郭的挑戰？新北市議員葉元之回應記者時指出，只要侯在國政議題表現得比郭更佳，何時表態不是問題。至於雙方如何競爭？黨中央高層則說，內參民調還未正式展開，但日後除了民調之外，也會參考各個面向的綜合評估；而各方也呼籲雙方陣營，務必進行君子之爭，尤其要約束好底下的團隊，以免重蹈2019年郭韓相爭覆轍。

郭台銘昨天在參選記者會上強調要比拼民調，不過，黨中央的事後回應，卻隻字未提「民調」2字。回顧去年九合一大選，秘書長黃健庭曾語重心長表示，民調易被敵對陣營灌票導致失真，過程中常是殺得刀刀見骨，因此以協調代替初選，且要有科學、理性的評量，因此既具初選的精神，又能避免負面效應。

如今郭台銘一出手就直接喊話民調，似乎有意跳過協調階段，劍指主要對手新北市長侯友宜。然而，侯至今尚未正式表態，且郭侯也未由黨中央安排正式協調，郭那麼早就叫陣比拼民調，不免讓人憂慮，是否會使目前國民黨的總統提名機制「空有徵召之名，卻行初選之實」，屆時黃健庭所憂心的撕裂到刀刀見骨等負面效應，會不會如同歷史巨輪般一再重演？

▲面對郭台銘正式叫陣，新北市長侯友宜該如何接招？（圖／新北市政府提供）

對於總統提名內參民調，黨中央高層說，目前還沒開始進行，也沒有什麼確切的時間。該高層也說，黨中央不只會參考黨內自行委託的民調，包括媒體所作民調，也會一併參考。

至於外傳黨中央除了參考民調之外，也會參考「耐打度」、「有無爭議」等項目，對此，黨中央高層並未否認，強調這些項目其實就是各個面向的綜合評估。一位熟悉國民黨組織發展的黨務人士也說，這些項目想表達的是候選人經不經得起檢驗，這將會是能否在大選中決勝的關鍵。

面對郭台銘的強勢挑戰，新北市長侯友宜近期不巧遇到民調衰退困境，不少人認為，主因在於侯尚未表態，相信表態之後就會反轉向上；但如今郭卻搶先表態，難保民調反轉向上的會是郭？新北市議員葉元之表示，其實侯只要在國政議題表現得比郭更佳，何時表態不是問題；葉也提到，受到郭公開表態競爭的影響，侯更能擺脫既有新北市政窠臼，順水推舟對國政議題發表意見，近期包括對高物價問題向民進黨政府叫板，以及多次表示「中華民國是國，台灣是家」，說明侯已對國政論述逐漸增加頻率，相信民調會止跌回升。

至於外界憂慮郭侯之間會否殺到刀刀見骨？綜觀過去2個多月郭侯各自的發言，雙方都展現出領袖高度，不只沒有口出惡言，還都互相稱讚。台中市長盧秀燕今天也特別提醒，不管什麼樣的選舉，一定要君子之爭，大家一定要友善、團結。

值得注意的是，儘管郭侯本人「高來高去」、「以和為貴」，但兩人底下各有不同的支持者、媒體、公關、名嘴，過去這段時間早已大打出手。因此，在正式決定人選之前，郭侯兩陣營能否維持君子之爭，除有賴主將的智慧之外，更有賴團隊自我約束，避免兩陣營擦槍走火，也防止重蹈2019年郭韓相爭覆轍。

▲該如何徵召2024總統候選人，又不讓黨內陷入分裂，考驗黨主席朱立倫的智慧。（圖／國民黨提供）