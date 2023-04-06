怕變內鬥！費鴻泰不願回應「費芯大戰」　受訪喊2次：阿彌陀佛

▲費鴻泰6日受訪被問「費芯大戰」時，雙手合十說「阿彌陀佛」。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯爭取黨內2024台北市第7選區（信義、南松山）立委提名，徐檯面上屢次出擊，讓藍營支持者擔憂黨內分裂。國民黨立委費鴻泰今（6日）受訪數次被問到「費芯大戰」相關事情時，皆表示不做回應、不予回應，因為他認為一旦回應了就是內鬥，會讓國民黨員很失望。

徐巧芯日前直言想從政的年輕人不要來國民黨，除非爸媽是特別的人，反被部分國民黨青年軍質疑一路受國民黨栽培，徐最沒資格講這種話。費鴻泰6日受訪被問及此事時表示，沒有回應，絕不打內戰，昨天他很高興看到鴻海創辦人郭台銘投入國民黨總統徵召程序，不管後來是郭台銘還是新北市長侯友宜，希望國民黨要贏得2024大選，也希望立法院過半。

「費芯大戰」打得激烈，國民黨台北市黨部向費鴻泰溝通，要費做表率、不要內鬥。媒體詢問費鴻泰會否覺得委屈？費回應，他還是不做回應，一旦回應了就是內鬥，對國民黨部很尷尬，會讓黨員很失望，槍口要一致對外。費也說，打選戰是高高興興、快快樂樂，他永遠跟自己在比，替人民完成多少承諾。

是否擔心徐巧芯像日前拜票時跑來要求辯論？費鴻泰再說：「不予回應。」至於徐巧芯質疑初選制度不公，費鴻泰表示，不予回應，制度不是他訂的，問問市黨部、中央黨部，不是今年開始，而是行之多年，不是為他而定，也不是他定的，「不打內戰、不打內戰，阿彌陀佛、阿彌陀佛」。