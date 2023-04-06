台東縣環保科技執法　取締污染改善率達7成以上

▲台東縣環保局裝設縮時攝影，取締違規。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局為改善民眾隨意丟棄垃圾污染環境行為，加強執行髒亂點稽查工作，並列管易遭丟棄垃圾的地點，裝設縮時攝影等科技設備，進行蒐證、追查違規行為人及取締罰款，110、111年執行情形探討分析，針對列管髒亂架設點合計58處，改善解除列管42處，改善率72%，其餘依廢棄物清理法裁罰合計101件，各祭出1,200至2,400元罰款。

環保局指出，市容環境整潔與否，直接影響民眾對生活周遭環境的觀感，而環境髒亂多與民眾隨意丟棄垃圾有關，分別探討110、111年執行情形，110年列管髒亂架設點計34處，違規罰款54件，改善解除列管29處，5處納至111年繼續列管，並新增24處列管髒亂架設點，違規罰款計47件，經檢討後，改善解除列管13處，16處續納至112年繼續列管架設，2年列管髒亂架設點合計58處，改善解除列管有42處，改善率72%，顯示列管髒亂點架設縮時攝影等科技設備，是丟棄垃圾行為蒐證、取締的利器，且違規者依廢棄物清理法可處1,200至6,000元，今年持續執行，也會隨時檢討成效，以達維護環境整潔的目的。

環保局呼籲，愛護台東美好的環境，請隨手清理帶走自己產生的垃圾，如有發現垃圾棄置或環境髒亂地點，請撥打24小時受理陳情免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案，亦可透過公害陳情網頁(https://ww3.epa.gov.tw)、手機APP公害報報等方式報案。