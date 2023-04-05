▲2023東浪嘉年華feat.尬電，沙灘音樂會圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府在杉原灣舉辦「2023東浪嘉年華」，首次加入尬電元素，連續4晚沙灘音樂會共24組卡司輪番上陣，每晚湧入大批民眾到場卡位，近距離與歌手同嗨，共計吸引逾3萬人到杉原灣，4日沙灘音樂會最終夜邀請兄弟職責、 阿蘭 AC、追風少女 FALI、TOTEM 圖騰樂團，民眾隨節奏搖擺跳動吶喊，金曲獎最佳新人持修及不滅天團「動力火車」壓軸演出，引爆現場氛圍至最高潮，在謝幕煙火秀將為期4天沙灘音樂會畫下完美句點。

交通及觀光發展處指出，4月1日至4日一連4天晚間舉辦第一場杉原灣沙灘音樂會，由Matzka擔任音樂總監，規劃4大主題「東、音浪」、「浪、南島」、「洶、黑潮」、「湧、杉原」，集結包括玖壹壹、Matzka、黃小琥、阿爆Abao、「國民姐夫」DJ KOO具俊曄、世界百大DJ RayRay、孫盛希及動力火車等與在地舞團、樂團等卡司，無敵海景搭配超強演出陣容、沙灘遊憩活動及海洋市集，讓樂迷們滿足視覺與聽覺的雙重饗宴。

台東縣政府提到，活動期間交通接駁車疏運狀況良好，4天音樂會期間均在30分鐘內完成疏運，感謝歌迷朋友耐心等候，充分發揮自律精神，配合交通宣導及疏運措施。

而在地「莿桐部落」為做好活動期間垃圾清理及現場環境維護工作，晚會期間也加入維護環境，從舞台前到沙灘、戲水區，族人不間斷地進行清潔工作，迅速還原場地清潔，感謝莿桐部落清潔夥伴們默默辛勞付出。