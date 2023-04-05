「警察娃娃」出沒注意　台東警與民共同阻詐識詐

▲東警與民共同阻詐識詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

詐騙類型百百種，為了強化民眾防詐騙意識，台東警察分局運用快閃宣導方式結合超卡哇伊「警察娃娃」，前往台東人潮密集處所實施宣導，透過與民互動方式提升防詐效能。東警日前至台東鐵花藝術村及東浪嘉年華等處，針對「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假愛情交友及假冒親友詐騙」等6項常見的詐欺手法加強宣導，使民眾能更加瞭解詐騙集團思維、提高民眾「識詐」知能。

近年國內推出許多便民管道，如街口支付、台灣PAY、LINE PAY、各金融機構網路銀行等，申辦方便且民眾只要動動手指不需特地出門，就能完成轉帳收款，詐騙集團成員利用這些特點，並使用解除重複扣款設定、猜猜我是誰、假交友色情裸聊、假投資等透過各式詐騙手段，假冒金融機構人員、各式賣家客服人員、各種公務機關人員身分，並要求被害民眾加入LINE好友後，雙管齊下以各種煩人的電話催討及訊息轟炸等方式，讓民眾無法立即查證，而依照指示操作個人帳戶完成轉帳後導致受騙，小心求證，操作個人帳戶帳號時更應該謹慎，千萬不要隨意提供個人身分證件、金融帳戶帳號密碼、網路銀行帳戶帳號密碼、帳戶帳號認證簡訊截圖等隱私資料，避免被詐騙集團利用淪為詐欺幫助犯，並以個人名義申辦電子支付帳號或是使用個人帳戶從事詐騙。

台東警察分局指出，「防詐識詐」是當前重點工作，結合各式管道分層宣導，提升縣民防詐意識。接獲任何可疑電話或訊息「慢一點！多想想！」並撥打165反詐騙諮詢專線、110查證或是向鄰近派出所員警求證，以確保自身財產安全。