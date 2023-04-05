　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「警察娃娃」出沒注意　台東警與民共同阻詐識詐

▲東警與民共同阻詐識詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東警與民共同阻詐識詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

詐騙類型百百種，為了強化民眾防詐騙意識，台東警察分局運用快閃宣導方式結合超卡哇伊「警察娃娃」，前往台東人潮密集處所實施宣導，透過與民互動方式提升防詐效能。東警日前至台東鐵花藝術村及東浪嘉年華等處，針對「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假愛情交友及假冒親友詐騙」等6項常見的詐欺手法加強宣導，使民眾能更加瞭解詐騙集團思維、提高民眾「識詐」知能。

▲東警與民共同阻詐識詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

近年國內推出許多便民管道，如街口支付、台灣PAY、LINE PAY、各金融機構網路銀行等，申辦方便且民眾只要動動手指不需特地出門，就能完成轉帳收款，詐騙集團成員利用這些特點，並使用解除重複扣款設定、猜猜我是誰、假交友色情裸聊、假投資等透過各式詐騙手段，假冒金融機構人員、各式賣家客服人員、各種公務機關人員身分，並要求被害民眾加入LINE好友後，雙管齊下以各種煩人的電話催討及訊息轟炸等方式，讓民眾無法立即查證，而依照指示操作個人帳戶完成轉帳後導致受騙，小心求證，操作個人帳戶帳號時更應該謹慎，千萬不要隨意提供個人身分證件、金融帳戶帳號密碼、網路銀行帳戶帳號密碼、帳戶帳號認證簡訊截圖等隱私資料，避免被詐騙集團利用淪為詐欺幫助犯，並以個人名義申辦電子支付帳號或是使用個人帳戶從事詐騙。

▲東警與民共同阻詐識詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東警察分局指出，「防詐識詐」是當前重點工作，結合各式管道分層宣導，提升縣民防詐意識。接獲任何可疑電話或訊息「慢一點！多想想！」並撥打165反詐騙諮詢專線、110查證或是向鄰近派出所員警求證，以確保自身財產安全。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
雨彈今夜開炸！　開工日濕涼雨區曝
蔡英文、麥卡錫明天凌晨1點會面！　將發表公開談話
快訊／新北男打籃球突倒地！　球友目擊嚇壞
快訊／鴻海Q1營收1.46兆　創歷年同期新高
3生肖「清明節後」財運超旺！　喜事連發
文壇天后「現金買蛋黃區12房」市值3.5億　2慘痛經驗讓她不

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南迴裝置藝術又出意外　台東縣府籲遊客注意警示標語

台東縣府與台灣之心協會攜手辦理　6場次免費犬貓絕育服務

「警察娃娃」出沒注意　台東警與民共同阻詐識詐

2023東浪嘉年華feat.尬電　沙灘音樂會圓滿落幕

不回收大型熱炒鍋+小型瓦斯瓶　屏東環保局加強稽查

埔里鯉魚潭兒童節復辦寫生賽　小朋友湖畔玩水揮筆好開心

2男街頭毆鬥還射信號彈　南警火速逮人查獲吸毒

台南市「平民安葬專戶」　12年助9400多位弱勢完成後事

清明節前夕　歸仁警尋人高手助無名屍落葉歸根

小琉球遊客多　屏東縣府提醒「離島免稅購物須知」

李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

開車出遊遭猴子強拆後照鏡　名車女駕駛衰喊：心在淌血

暖哥代替亡父跳婚禮舞　新娘一聽爸聲音秒淚崩

恭喜！52歲馬國賢求婚成功　小20歲韓女友戴「超大鑽戒」

夫妻對拜「先抬頭要做飯」　2人僵持6秒...他：我不會

1000度鐵球VS各類物品　秒貫穿冰塊、玻璃碎裂

聯結車貨櫃翹起直撞橋墩　驚天巨響！後車傻眼急煞

南迴裝置藝術又出意外　台東縣府籲遊客注意警示標語

台東縣府與台灣之心協會攜手辦理　6場次免費犬貓絕育服務

「警察娃娃」出沒注意　台東警與民共同阻詐識詐

2023東浪嘉年華feat.尬電　沙灘音樂會圓滿落幕

不回收大型熱炒鍋+小型瓦斯瓶　屏東環保局加強稽查

埔里鯉魚潭兒童節復辦寫生賽　小朋友湖畔玩水揮筆好開心

2男街頭毆鬥還射信號彈　南警火速逮人查獲吸毒

台南市「平民安葬專戶」　12年助9400多位弱勢完成後事

清明節前夕　歸仁警尋人高手助無名屍落葉歸根

小琉球遊客多　屏東縣府提醒「離島免稅購物須知」

腰圍超過「1尺寸」小心了！　醫示警：肚子愈大愈短命

墾丁公墓一把火燒到租賃賓士　登山客和女友傻眼！警追是否縱火

雨彈今夜開炸！開工日濕涼雨區曝　熱帶系統發展中「有望成首颱」

177隻貓集體吐舌「癱地不動了」　他第一眼看嚇壞：以為發生命案

拍惡搞影片「惹怒路人」被開槍　美國YouTuber中彈急送加護病房

李昇基、李多寅結婚倒數2天　為了粉絲「放棄蜜月之旅」

猛威爾傷後復出投台鋼　葉總：觀察2個月再評斷

高國輝開季第3場開轟盼保持　對決陳鴻文喊話「全力以赴」

快訊／新北男打籃球突倒地「失去呼吸心跳」！球友目擊嚇壞

林為洲表態挺侯友宜選2024　喊「歡迎郭台銘」：政黨輪替救台灣

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

地方熱門新聞

一條20元香腸回不去　豬價飆新高

飛鳳山猴子拆掉後照鏡　新竹縣府出手了

火化爐17年沒燒過遺體　中央要討回4千萬補助

男子匝道口下跪舉牌「媽媽住院請幫忙」

即／竹北4642戶大規模停電　台電搶修中

清明節前夕尋人高手助無名屍落葉歸根

南消麻豆清明祭祖結合區公所防火宣導

不回收熱炒鍋+瓦斯瓶　屏東環保局加強稽查

灣裡路211巷箱涵壓損修復完成開放通行

2男街頭毆鬥還射信號彈南警火速逮人

南消安定分隊清明宣導送「平安水」一舉兩得

平民安葬專戶助9400多位弱勢完成後事

小琉球遊客多　屏縣府提醒離島免稅購物須知

新北嚴選打響名號　半年創1800萬營業額

更多熱門

相關新聞

東浪嘉年華feat.尬電　沙灘音樂會圓滿落幕

東浪嘉年華feat.尬電　沙灘音樂會圓滿落幕

台東縣政府在杉原灣舉辦「2023東浪嘉年華」，首次加入尬電元素，連續4晚沙灘音樂會共24組卡司輪番上陣，每晚湧入大批民眾到場卡位，近距離與歌手同嗨，共計吸引逾3萬人到杉原灣，4日沙灘音樂會最終夜邀請兄弟職責、 阿蘭 AC、追風少女 FALI、TOTEM 圖騰樂團，民眾隨節奏搖擺跳動吶喊，金曲獎最佳新人持修及不滅天團「動力火車」壓軸演出，引爆現場氛圍至最高潮，在謝幕煙火秀將為期4天沙灘音樂會畫下完美句點。

台東南迴裝置藝術又出事！女遊客2樓高摔落沙灘

台東南迴裝置藝術又出事！女遊客2樓高摔落沙灘

詐騙集團清明連假拚業績　3車手遭逮

詐騙集團清明連假拚業績　3車手遭逮

台東打造兒少保護個案家庭　讓孩子們安心長大

台東打造兒少保護個案家庭　讓孩子們安心長大

台灣野鳥生態調查協會　認養活水湖觀星丘

台灣野鳥生態調查協會　認養活水湖觀星丘

關鍵字：

東浪嘉年華詐騙集團台東

讀者迴響

熱門新聞

小S曬居家用餐照　她痛批「噁心」教壞女兒

快訊／郭台銘角逐2024總統！鞠躬向國民黨道歉了

愛莉莎莎男友家暴！前女友連夜逃家才分手

「清明」提前變天！　雨擴全台時間曝

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

「愛喝1飲品」會殺精！泌尿醫不敢碰：恐讓GG無力

百萬YouTuber「77老大」女友罕曝光！

台南2天1夜「噴1萬3」不如出國！網見明細搖頭

洗碗工搭千萬賓利！她認：不洗碗渾身難受

開工不要崩潰！5大連假等著你　爽休4天還有2次

13變性正妹當兵體檢「超香畫面瘋傳」！

女模全裸墜樓亡　豪宅狂歡崩潰跳窗

即／川普正式被拘捕發文：不敢相信發生在美國

台中老夫妻「住」超商1個月　社會局帶回安置

更多

最夯影音

更多
李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋

李銘順兒寫「我媽是范文芳」：非常有名XD　撞見兩人「啪啪啪」怎麼辦...笑：不用解釋
王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

王正棠1分遭沒收！隊長怒理論　聯盟認嚴重誤判：4日公布懲處

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

舒華爆(G)I-DLE一句話就吵架！　遭公司用「情勒法」管身材

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

開盒見「無料披薩」臉笑秒垮　萌弟角落生悶氣：我不吃惹

開車出遊遭猴子強拆後照鏡　名車女駕駛衰喊：心在淌血

開車出遊遭猴子強拆後照鏡　名車女駕駛衰喊：心在淌血

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面