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不用翻面！氣炸好市多雞塊　神人省事「廚房1小物」全場讚爆了

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多經典神物讓會員不禁一再讚嘆。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多招牌神物「紅龍雞塊」回購率超高，1年還只特價1次，日前折扣期間，賣場中幾乎人手一包。儘管折價活動已結束，有會員仍發文讚嘆，雞塊深得孩子喜愛，沒想到貼文意外引發熱議，因為她用廚房1小物，不僅不必幫雞塊翻面，還可以炸很多塊，讓許多人狂讚聰明，「這招厲害」、「氣炸鍋神人！」

有會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」讚嘆，紅龍雞塊加上麥當勞的糖醋醬真的很好吃，孩子也讚不絕口，並貼出整包雞塊及氣炸雞塊的照片。其中，原PO氣炸雞塊的方法很特別，不是直接把雞塊平鋪在裡面，只見她先在下方墊一層烘焙紙，然後拿出「電鍋架」將雞塊塞在空隙中，連著鐵架放進氣炸鍋，設定200度13分鐘就完成。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼會員氣炸神招引發熱議。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

這樣一來，不僅不用幫雞塊翻面，排排站的方式，一次就能炸22塊左右，比起平鋪能炸更多。就有人見狀秒求問，哪裡買得到鐵架？會不會沾黏到雞塊皮導致不好洗？原PO則解答，「大賣場或五金行都有賣」、「不會不好洗，我是沒刷噴油，怕黏網子的話，像蛋糕模一樣刷點油就好。」

妙招引來一片讚聲，「原來網子可以這樣用！」「這樣就不用翻面」、「用鐵網（鐵架）好聰明唷」、「學起來了！原本很煩惱我的紅龍雞塊氣炸都會黏在烘焙紙上，每塊都只有一半皮可以吃」、「這種擺法好讚，生活智慧王就是妳」、「這樣一次可以炸比較多耶」、「好聰明喔！感謝分享妙招。」

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