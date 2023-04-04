去日本沒囤！好市多「上架1藥妝」她驚喜炸　內行曝價差給過了

▲原PO在好市多驚喜發現日本洗面乳上架。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

有好市多會員日前去逛賣場時，發現一款新上架的商品，是她先前去日本意外買到的好物，瞬間驚喜不已，因為台灣本來沒有通路販售，讓她開心直呼，「才在後悔只買了一支，好市多竟然有！」貼文讓不少人秒心動，也有內行曝光價差，「如果沒有要去日本，直接買（好市多）應該就是最便宜的價格了。」

一位女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，說她之前去日本玩，逛藥妝店時失心瘋亂買一通，回台開箱東西來用時，意外發現一款維他命C酵素洗面乳太好用。她才在後悔只買了一支，沒想到就在好市多發現新商品，正是該款洗面乳，開心笑呼「立馬買個三組回家囤貨，這樣大家就不用搶了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一組2入賣439元。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

至於價格、容量的部分，一支洗面乳是130公克，一組共2入、售價439元，等於一條約220元。使用心得的話，原PO認為泡泡很細，洗完臉也不乾，讓一票網友秒心動。不過，就有人曝光日本價格，「12月在日本買600多日幣，大約台幣150，買了6支回來」、「去日本買一條平均台幣125-150」，價差約70元左右。

也就是說，如果近期有要去日本，直接在當地買會更便宜，或是有親友要旅日，也能問是否可以幫忙帶。但若是想找代購，可能就不划算了，不如直接跑一趟好市多購買，因為有人查詢拍賣APP上的價格，「日本直寄的也要255（元），如果沒有要去日本，直接買（好市多）應該就是最便宜的價格了。」