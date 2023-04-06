2孩面前菜刀把未婚夫砍死　警到場目睹辣媽「滿身血在縫屍」

▲女子突然殺害未婚夫，並且縫屍。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國德州25歲女子莉莉安娜(Liliana Cervantes)被控持刀刺殺32歲未婚夫弗里曼(Nathan Freeman)，殺人後還試圖縫合屍體，調查人員發現，事發時1名4歲孩童與6個月大嬰兒也在家，家中到處是血跡，場景看起來十分可怕。

莉莉安娜被控，上月20日在位於休士頓的公寓中，持刀將未婚夫弗里曼殺害，警方當晚8時45分趕到現場時，發現滿身是血的她，正在試圖縫合未婚夫的傷口，當場宣判弗里曼已經死亡。

ARRESTED: Liliana Cervantes, 25, is charged with murder in the fatal stabbing of a man at 16302 El Camino Real on March 20.



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弗里曼母親表示，兒子和莉莉安娜交往已經2年，感情看起來十分恩愛，除了共同養育約6個月大的女兒，2人在之前的感情也各自有孩子，原本計畫今年秋天結婚，沒想到兒子突然慘死在對方手中。

莉莉安娜被捕後向警方表示，她在攻擊過程中人突然昏了過去，醒來後發現有東西濺到她和嬰兒身上，所以她又昏了過去，後來只記得自己試圖縫合死者並打電話報警。警方在現場發現一把菜刀，家中四處都是沾血的腳印，目前案件正在調查中。