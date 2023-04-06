9000元的飲料！「從口袋滑出被罰」騎士傻了　網戰翻：下次掉雞腿

▲騎車時要將東西收好，避免不慎掉落。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

買完飲料後，若要馬上騎車，可別亂放！日前就有網友在臉書社團「樹林人」發文，表示他只是因為飲料掉到路面，結果竟被罰了9000元。貼文曝光後，也被其他粉專轉發，引發網友熱烈討論，「超貴的！傻眼」、「如果造成了後面摔車，9000元你覺得多不多」。

臉書粉專「靠北違規」發文轉貼臉書社團「樹林人」上的文章，原PO表示，他因為飲料放在口袋，不慎掉落，怎料竟被開罰9000元。對此，「靠北違規」便在文中寫道，大家沒看錯，就是9000元，「終於有人檢舉這條了！機車、汽車在一般道路，且非逼車行為裡面，最高金額的項目」。

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根據「道路交通管理處罰條例」第30條，若「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」，可處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，且如果因此造成其他人受傷，將吊扣其駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

貼文引發討論，不少網友紛紛留言表示，「確實是因為個人疏失且沒有其他外在因素導致違規，所以也沒啥好怨的吧」、「剛剛好而已，總比出人命車禍來得好」、「下次掉的可能是雞腿」、「誰說你可以這樣亂噴裝的」、「之前冬天前車保溫瓶飛出來，差點往生」、「如果掉的是錢包或現金呢」、「個人自己喝的飲料又放在口袋裡，有沒構成所『載』或『貨物』要件感覺挺有爭議」。