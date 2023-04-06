藍營「郭侯爭出線」　趙少康喊話朱立倫：不能有任何私心

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／粽合報導

鴻海創辦人郭台銘日前從美國返台，宣布爭取國民黨提名參選2024總統，國民黨會由誰來征戰總統大選備受關注。對此，中廣董事長趙少康6日就在臉書喊話，郭台銘正式表態，新北市長侯友宜也展現高度意願，國民黨既然要徵召，人都表態了還等什麼？黨主席朱立倫要當總教練，就必須真誠團結、無私無我的奉獻，不能有一點私心。

趙少康強調，2024選舉是非常關鍵的一戰，容不下絲毫錯誤，更不能有私利。他指出，朱立倫擔任黨主席有總統提名權沒錯，但成敗絕不是朱立倫一個人可以承擔，若2024選輸，國民黨很有可能更加式微，讓民進黨繼續一黨獨大，毫無制衡，更加肆無忌憚，這對國家發展及兩岸穩定絕非好事。

趙少康表示，國民黨遲未徵召，不僅讓支持者心急，現在更傳出朱立倫有可能跟郭台銘搭配參選副總統，傅崑萁想當立法院長，中間還拉韓國瑜一起，「這樣就能贏嗎？選舉不是擺平誰就可以！」，政治人物首重誠實，對於傳言，朱立倫應該立即出面澄清，「有就有、沒有就沒有」，他直言，如果朱立倫持續這種「不清不楚」的風格，故弄玄虛，一有批評就講是破壞團結，如此鄉愿、不把話講明白，2024選戰根本不用打。

趙少康提到，今年年初，郭台銘、侯友宜兩人民調都大贏副總統賴清德20%以上，拖到現在變成形勢逆轉。他分析，侯友宜是穩紮穩打個性，朱立倫知道侯友宜在等黨中央徵召，但朱立倫就是不徵召，兩人就這樣拖在那裡，把絕佳的優勢給拖完了。「我說過，選舉不能等，要選就要說出一套道理」，他認為，如今郭台銘總算表態，侯友宜也要把握機會，兩人大方說出自己為何要參選總統？選上要為台灣做什麼？這才是人民想要看到的。