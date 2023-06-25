陸端午連假旅遊成績單：1.06億人次出遊...旅遊收入1611.08億元

▲消暑活動和夜經濟成為大陸2023端午連假期間遊客新選擇。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸2023端午連假共三天，經文化和旅遊部（文旅部，下同）數據中心綜合測算，全國國內旅遊出遊1.06億人次，同比增長32.3%，按可比口徑恢復至2019年同期的112.8%；實現國內旅遊收入373.10億元人民幣（約1611.08億元新台幣），同比增長44.5%，按可比口徑恢復至2019年同期的94.9%。

《央廣網》報導，6月22日至24日（端午節假期），（大陸）全國鐵路、公路、水路、民航預計共發送旅客1億4047萬人次，比2019年同期下降22.8%，比2022年同期增長89.1%。

在高溫席捲的情況下，大陸多地的「夜經濟」也成為端午連假消費市場的特點。大陸文旅部數據顯示，端午假期參與夜間遊的遊客比例達22.3%，較2022年同期大幅提高7.9個百分點。

其中，243個國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量3625.3萬人次，平均每個集聚區每夜4.97萬人次，較2022年同期增長38.8%，南京市秦淮河-夫子廟片區、泰安市泰山秀城、武漢市江漢路步行街、長沙市五一商圈、成都市春熙路大慈坊、南寧市三街兩巷、西安市城牆景區等多個集聚區端午假期累計夜間客流量均已超60萬人次。

同時，避暑、康養遊也在端午連假期間成為許多遊客的首選。雲南、新疆、青海、甘肅、內蒙古、貴州等地宜人風景和舒適氣候成為很多年輕人自駕遊、避暑遊的熱門選擇；青島、大連、秦皇島、煙台、威海、寧波等濱海旅遊目的地成為很多市民、遊客避暑納涼的首選；上海、北京等地的露營地漂流（泛舟）迎來眾多客流，廣州、三亞等地水上樂園類景區受親子家庭青睞。