男友還沒送…網友曬單秀情人節禮物　開箱後嗨喊「很可以」

▲情人節不管身旁有沒有伴，都要對自己好，就有網友在臉書社團《momo網購好物交流》曬出送給自己的禮物。（圖／翻攝自臉書社團《momo網購好物交流》，以下同）

消費中心／台北報導

一轉眼就來到了2月份，街頭也瀰漫著一股甜甜氛圍，再過沒幾天將迎來西洋情人節，不少情侶計劃要大肆放閃，先一起吃大餐慶祝，再送上禮物製造浪漫驚喜，沉浸在粉紅泡泡中甜蜜蜜度過。雖然有單身網友哀怨沒有另一半，準備戴上墨鏡防閃光，也有人妻哭說生小孩後都沒再過節了，有一票人卻是開心直呼「有送自己禮物的理由啦」、「繼續買起來」、「2月應該要刷另一半的卡」、「可以可以～帳單給老公處理」，因為這一天又能夠光明正大花錢買東西、挑禮物！

一年一度西洋情人節即將到來，該如何度過這個重要節日，有熱心網友在臉書社團《momo網購好物交流》提到自己的過節方法「就是要購物啊」，僅管2月14日還沒到，還沒收到另一半的情人節禮物，但她已經先買好送給自己的禮物，下單後也讚說momo物流真的有夠快速，一下子就收到貨了，大推無論有伴沒伴，都不要虧待自己，買起來就對了，尤其有另一半的人，也會煩惱不知道送什麼才好或是怕送錯禮，建議「有情人的話可以示意下對方想要什麼，沒有情人的話當然要對自己好一些！」

她也開箱分享趁著momo活動價「剁手」的三樣戰利品，全是人氣熱門夯品，其中推薦必買的卡詩髮油，當初是同事推薦而使用，沒想到救了她染燙嚴重受損的整個頭髮，用過後也回不去了，「味道還很療癒、頭髮也看起來更有光澤」；這次入手的金緻柔馭露兔年限量版100ml，和以往風格差很多，紅通通包裝還有一隻小兔子，喜氣又可愛，再送恆彩重生髮浴80ml＋皇家鳶尾熱活精華50ml，整組2,100元，讓她滿意點頭「很可以 送的東西很不錯」，現在活動優惠2/8～2/17滿2,600元折260，2/1～2/28滿4,000元贈金緻柔馭露15ml粉漾芯生髮膜30ml、滿6,000元贈恆彩重生洗護三件組（髮浴80ml+髮乳75ml+熱活精華45ml），認為「情人節男生如果不知道要送什麼禮物，送這個女生應該都會很開心哦」。

▲網友大推卡詩髮油的金緻柔馭露兔年限量版。

另一樣戰利品是好穿程度不輸給小白鞋的奶茶鞋，不挑人穿、百搭耐看又耐髒，是近年很受歡迎、鞋櫃裡不可少的流行穿搭夯品，各大運動休閒品牌也陸續推出各種奶茶色系鞋款，網友逛到New Balance 327復古N字鞋推出奶茶灰，是momo才有賣的獨家款，奶茶加杏灰的夢幻配色，版型和顏色都很好搭衣服，「褲裝裙裝其實都沒什麼限制，一收到就迫不及待出去玩穿著 穿一整天腳也不會痛，戶外活動要一直走路也很適合穿著它」，而原本一雙市價近3千元，現在8折價賣2,384元，搭配全館4折起活動、滿2件再折300元，換算下來很划算，趕緊放入購物車結帳，把錢錢變成喜歡的樣子，也可以當作和伴侶的情侶鞋，在情人節一同穿上新鞋約會去。

▲New Balance 327奶茶灰，復古版型和夢幻配色，很好搭衣服。

除了買一些平時就很想要的心儀好物，利用情人節補貨日常用品也是不錯的選擇，網友直指原因說「時常momo會有很好的折扣，趁著活動優惠買起來還不用自己扛直接寄到家，有夠方便的」，例如在日本熱賣長銷的ARIEL洗衣精，自從她用了之後，就沒換過其他牌的，此次全新升級款超濃縮深層抗菌除臭2+8件組只要699元，當然是要囤起來！不過這款洗衣精有分經典抗菌型、室內晾衣型，她以自身個人經驗建議「我通常都藍色的經典型和綠色的室內晾衣型兩種交替用，像有下雨或是冬天天氣很潮濕的話就很適合用綠色那款，衣服就比較不會有沒乾、濕濕悶悶的味道，而且他家的洗衣精味道很好聞（連男友都說好聞的那種）」。

▲日本熱賣長銷的ARIEL洗衣精讓網友直言用過就沒換過他牌。

▲2/28前參加曬單活動，可抽FUJI-FG550 溫揉抱枕及$150 mo幣。

《momo網購好物交流》經常有網友分享商品使用心得分享及省錢購物小撇步，社團也不定時開放隱藏版福利，例如抽mo幣、抽好禮，還有許多第一手momo優惠資訊及優惠祕密賣場搶先知，是很多網購族必逛的社團，最近大家更是拚命接力PO文曬單，因為2/28前參加情人節曬單活動，將有機會獲得FUJI-FG550溫揉抱枕或是$150 mo幣，而在看別人曬了哪些好物的同時，也很適合作為情人節送禮參考指南，送給她、他或自己都可以，再把握momo現正進行中的情人節檔期活動，2/10～2/14天天搶mo幣，最高可獲得$999mo幣、至2/14天天簽到賺$30 mo幣、2/14前不限金額下單抽高鐵假期雙人遊、玩心理測驗並於IG分享結果圖，抽亞立詩鑽石項鍊與CN Flower情人花禮，以及2/14當天加碼兩大限定好康「幸運轉盤最高送10%」、「滿額送麥當勞熱美式」，這下就更有非買不可的理由了！