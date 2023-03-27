為何選情變冷？　黃越綏舉「誠信問題」：議員多落跑為選舉補助金

▲作家黃越綏。（圖／翻攝自Facebook／黃越綏）

記者江采蓁／綜合報導

作家黃越綏27日在臉書探討，為何台灣有越來越多人對政治冷漠和對選舉氛圍失望，問題之一是不少剛當選或才連任的議員，都還沒來得及宣誓就職，就迫不及待的紛紛表態，要換跑道參與立委的選戰，說穿了除了是個人權力及野心的企圖外，恐怕有大部分還是因為有一票30元的選舉補助金。

「台灣為什麼有越來越多的人對政治冷漠和對選舉氛圍失望？」，黃越綏表示，除了長期以來政黨間的惡鬥以及媒體的興風作浪外，最令人不齒的恐怕就屬政治人物的人格與誠信問題。她認為，既然服務人民是民代的天職，也是選民託付的重責，一旦透過民主機制而當選了，就應該謙卑地心存感激，並銜命下用更謙卑的態度認真的全力以赴，而不是只為自己的政治前途考量，以及維護媒體的聲量拚命地蹭流量，徹底忘了參政的目標，以及對人民的誓言與承諾。

黃越綏舉例，尤其剛當選或才連任的議員，都還沒來得及宣誓就職，就迫不及待的紛紛表態，要換跑道參與立委的選戰，她批評，居然還有人委曲的辯稱是為黨犧牲，要不然就是理直氣壯的要求世代交替，像這種得了便宜還賣乖的矯情份子更是不在其數。「真的如他們所說的是為要提升服務的品質？」她直言，說穿了除了是個人權力及野心的企圖外，恐怕有大部分還是因為有一票30元的選舉補助金，尤其政黨票的補助金一票50元，動則上億進帳，像民眾黨主席柯文哲這種一人政黨，其補助金如何運用他說了算。

黃越綏指出，選舉不但可以公開募款，而選上了還有補助金，即使換跑道除了不退還補助金外，萬一當選了又可多領一筆新的補助金，「試想當今還有比這種空嘴嚼舌，更好的無本生意？」她舉出，以加拿大為例，選舉補助金一票25分錢（台幣5元），可見利之當頭誰不動心？她大嘆，可惜納稅的台灣人民長年來當了盤仔，還對搖旗吶喊的選舉活動樂不思蜀。

黃越綏最後喊話，期待有心之人可以把民代們，長年來的補助金列表，讓我們看看民脂民膏到底養出了多少的貪官污吏，和作秀好表演的矯情者，「人無信何以立足？深憾矣！」