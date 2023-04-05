撕票3嫌照片曝光！誘女留學生墜「戀愛陷阱」棄屍香蕉林

▲3名嫌犯的照片被警方公開。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

22歲中國金姓女留學生（音譯：Jin Can）在泰國曼谷慘遭撕票，並被棄屍在香蕉林裡，3名中國籍嫌犯已經被逮捕，都是河北邢台人。警方調查發現，3男早知女學生家境不錯，設下「戀愛陷阱」，綁架了女留學生，再向對方父親勒索50萬人民幣（約220萬新台幣）贖金。

根據陸媒報導，3名中國籍嫌犯案發後就逃回了中國，於3日在湖北襄陽落網，已移送給浙江溫州的警方。警方通報中也提到，3名嫌犯都是河北邢台人，分別為24歲的周男、22歲的陳男，以及22歲的周男。

泰國媒體報導，女留學生在中國讀了兩年大學的音樂系，今年3月才來到泰國交換。沒想到3月29日，女留學生的爸爸就收到了女兒雙手雙腳被捆住的照片，對方勒索50萬人民幣，但爸爸並沒有立即轉帳，之後就聯繫不到女兒了。

▼女留學生遇害前最後身影。（圖／翻攝南方都市報）



泰國的大學發現女留學生失蹤後主動報警，泰國警方1日在一處寺廟旁的香蕉林中發現了一具裝在塑膠袋內的女屍，確認為女留學生，並推測已死亡3天左右。

驗屍報告指出，女留學生的胸前有多處刀傷，但死亡原因是窒息。當時，有一塊布被膠帶緊緊綁在她的脖子上。

警方調查後指出，嫌犯為3名中國籍男子，他們得知女留學生家境不錯，於3月初來到泰國，派出其中一人設下「戀愛陷阱」引誘女留學生，接著實施綁架，向女留學生的父親勒索50萬人民幣。

另外，警方也透露，案件疑似還有第4名嫌犯，一名泰國女子3日自行投案，她在一家卡拉OK酒吧工作，與其中一名男子有戀愛關係。

警方提到，該名女子一直很配合調查，坦承自己向3名男子提供了建議。不過，女子否認參與折磨及殺害女留學生。

大陸一名律師表示，依照中國法律規定，中國的司法機關對這3名嫌犯有偵查與審判權，不需要引渡回泰國。