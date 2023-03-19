19歲網美搭Uber遭綁！　綁匪狂摸臀看私密照：死了就可惜了

▲丹塔絲被綁架。（圖／翻攝TikTok）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西聖保羅19歲女網紅丹塔絲（Giovanna Pacheco Dantas）日前搭乘Uber，沒想到卻被一群司機綁架，一邊威脅要她交出銀行帳戶密碼，一邊拍打撫摸她的屁股，威脅要殺了她，直到得手後才放人。

《每日星報》報導，丹塔絲2日清晨約4時20分在聖保羅搭乘Uber，上車後突然又有2名男子坐進來。綁匪要求她交出手機和錢包，還有銀行帳號密碼，掏空銀行帳戶後又傳訊息威脅她的親友，「她很正，死了就可惜了。」

丹塔絲回憶當時，綁匪們拍打她的屁股，還把她手機裡的私人照都傳到他們的手機，「他們一直看我的照片，說我很辣，對我來說根本是折磨。」經過數小時後，丹塔絲恐慌發作，綁匪們才終於放了她。

▼丹塔絲因外型火辣，還被綁匪猥褻。（圖／翻攝TikTok）

被釋放後丹塔絲立刻聯繫銀行追回竊款，但最終只追回區區1萬黑奧（約新台幣5.8萬元）。丹塔絲仍驚魂不定，害怕綁匪又找上門，只好趕緊搬家。

警方獲報後鎖定綁匪成員，展開行動時還與部分成員發生槍戰，所幸無人受傷，也在13日將多人逮捕。事實上這群綁匪還性侵過其他女性，透過佯裝成司機的身分，在多個叫車平台潛伏犯案。