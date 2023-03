男遭綁匪虐打6天「強行拔牙齒」　囚禁現場驚見血淋淋鉗子

▲澳洲男子Peter Vuong遭6名犯罪集團成員入室綁架,囚禁凌虐6天。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

澳洲雪梨西南部一名26歲男子9日凌晨5時原本躺在床上,突然有6名手持鐵槌、槍枝的蒙面男子闖入,把他強行拖上車後帶走,並將他囚禁在郊區貝爾莫爾(Belmore)一處住宅長達6天。期間反覆對男子暴力毆打、虐待,甚至用鉗子拔掉他的牙齒。

根據BBC、澳洲雅虎新聞報導,26歲男子Peter Vuong上周凌晨5時20分突然有6名蒙面男子闖進他家,還帶著一把長柄鐵鎚和一把槍,強行將他拖下樓梯,並帶上車。新南威爾斯州警方表示,這群人是勒索巨額贖金的犯罪集團成員,經過追查後,武裝警察根據情報突襲貝爾莫爾郊外一處破舊老屋,找到了身受重傷的受害者,他送醫後情況穩定。

A man - with no criminal history - has been kidnapped from a Smithfield home, and tortured for six days at a Belmore property.



As soon as police worked out where he was, heavily-armed officers were deployed. @em_partridge #9News



MORE: https://t.co/GSJgLGIM7a pic.twitter.com/W3yxWM6KD1