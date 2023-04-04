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川普飛抵紐約！為封口費案出庭　律師要求禁拍照、攝影

▲美國前總統川普飛抵紐約，將為封口費案出庭。（圖／路透）

▲美國前總統川普進入位於曼哈頓的川普大樓。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統川普3日搭從佛州棕櫚灘搭私人飛機抵達紐約，準備在封口費案首次出庭上否認犯行，他的律師則反對庭訊期間有任何拍照、錄影和廣播報導的行為。川普2016年競選總統期間，涉嫌向A片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費，要求她不得對外公開兩人風流韻事。

路透社報導，紐約市正為本次開庭採取安全措施，市長也警告可能會有煽動暴力的行為。川普預計今（4日）向曼哈頓檢察官辦公室報到，並且在出庭辯護前先按壓指紋。

今年76歲的共和黨籍前總統川普尋求競逐2024總統大選，爭議纏身的他是美國首位被告犯罪的卸任總統。川普3日搭漆成紅、白、藍，印有大大「川普」字樣的私人飛機飛抵紐約，身穿藍西裝繫紅領帶的他獨自走下飛機，搭上休旅車後前往位於曼哈頓的川普大樓。

▲美國前總統川普飛抵紐約，將為封口費案出庭。（圖／路透）

▲川普神情凝重。（圖／路透）

2名消息人士指出，川普這次聘請白領犯罪辯護律師、前聯邦檢察官布蘭契（Todd Blanche）加入他的律師團，布蘭契與律師團向法官提出請求，在庭訊期間禁止錄影、拍照和廣播報導，否則會加劇圍繞在本案之上如馬戲團般的荒謬氣氛。

審理本案的法官梅爾千（Juan Merchan）預計3日就會對此作出決定。曼哈頓檢察官（Alvin Bragg）辦公室表示，會把允許攝影、廣播與否的決定留給法官，但也點出去年川普房地產公司被判犯下稅務詐欺罪時，梅爾千曾允許拍攝一部分的靜態照片。

川普被控在2016年競選期間，向丹尼爾斯支付13萬美元（約新台幣396萬元）的封口費。丹尼爾斯和川普於2006年曾在太浩湖（Lake Tahoe）飯店發生過性關係，當時川普與夫人梅蘭妮（Melania Trump）剛結婚約一年，她說川普付錢要她對此事閉嘴。川普則矢口否認此事。

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