快訊／總統府證實蔡英文加州會晤麥卡錫　反擊中國軍演威脅

▲總統蔡英文確定將與美國眾議院議長麥卡錫會晤。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」訪問行程，其中，重頭戲與美國聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面的規劃已確定，將在美國時間4月5日登場。目前蔡英文正在友邦貝里斯訪問，總統府稍早證實該行程規劃並通知隨團媒體記者，後續也會協助隨團媒體採訪事宜。

美國媒體報導，麥卡錫辦公室發表聲明指出，麥卡錫與蔡英文的會面將有共和及民主兩黨人士參與，將在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）舉行。

而蔡英文此行備受國際關注，從過境紐約開始即有統派人士滋事，中國外交部也不斷在國際施壓。對於「蔡麥會」，中國已放話會堅決回擊，而美國總統拜登（Joe Biden）當局準備因應中國猛烈抨擊，印太司令部提高戒備。

針對中國放話要軍演維護主權，總統府發言人林聿禪回覆，台灣與民主國家間的交流，是兩千三百萬台灣人民的權利，中國沒有置喙的餘地。

▲總統蔡英文確定將在將於4月5日（美西時間）出席由麥卡錫議長主辦的雙方會談。（圖／總統府提供）