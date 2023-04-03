病患家屬跪地哭求「沒辦法了嗎？」ICU護理師嘆：1句話最難說出口

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林婷曝護理師「最難說出口的1句話」！眾人淚：那種感觸真的很痛

▲ICU護理師林婷經常在臉書分享工作的所見所聞。（圖／翻攝自Facebook／林婷一下吧 icu護理師）

▲ICU護理師林婷經常在臉書分享工作的所見所聞。（圖／翻攝自Facebook／林婷一下吧 icu護理師）

記者閔文昱／綜合報導

加護病房是醫院最後一道救援防線，對負責重症照顧的醫護人員來說更是一大壓力。正妹護理師林婷分享，每當醫師宣布病患死亡後，護理師都要去詢問家屬1句話，而這句話也是她在ICU多年來「最討厭最難說出口的一句話」，寫實心境令人不捨。

正妹護理師林婷今（3日）在粉專《林婷一下吧 icu護理師》指出，ICU醫師只要一宣布病患死亡時間，護理師就會拿著死亡通知單詢問家屬「哪位家屬可以代表簽名」，但即使她已在ICU多，每當說完這句話聽見家屬的哭泣聲，內心仍會感到一陣陣的觸動與鼻酸。

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▲加護病房是與時間賽跑、與死神搶命的地方。（圖／記者林世文攝）

▲加護病房是與時間賽跑、與死神搶命的地方。（示意圖／資料照）

林婷表示，有些家屬會抓著護理師的雙臂，激動地說「真的走了嗎是真的嗎」，甚至跪下來求問還有沒有方法，這時她都會跟其他家屬打個暗示，讓家屬先坐著先休息，並安慰對方「你放心待會我們護理師們會把家人用乾淨，身上所有管路拆除，讓祂舒服的走完這一程」。

林婷說，她會幫病患穿上新衣服，臉部清潔，最後依舊擦著她的潤色護唇膏，口裡唸著一切好走、一切放下，而家屬看到這一幕也就釋懷了，就像死者只是睡著一樣，「只是在另一個地方生活，只要！不要忘記，就一直都在。走時已經在你心裡留下一棵大樹，想起來時內心都是力量。」

貼文一出，馬上讓不少網友淚崩，紛紛留言「我想到都覺得心裡好酸」、「看到都鼻酸眼眶泛淚，當初我媽媽也是在你們醫院ICU送回來家裡」、「妳們好堅強，我是做不太到，內心還是感傷，總覺得時間瞬間停止」、「謝謝妳的文字安慰了我想媽媽的心」、「好鼻酸，你們好棒」、「謝謝您們…那種感觸真的很痛」。

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