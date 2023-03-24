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醫護人員熱門飲料排行悄變　戒掉珍奶改喝超商「仙境藍纖奶」扛餓兼攝取高纖+蛋白質

▲▼BODYTALK高纖低脂牛乳。（圖／記者黃克翔攝）

▲身處在高壓工作環境下的醫護人員和上班族，如果沒時間吃飯，多半會選擇用「喝」的止饑，有些人揪團訂手搖，有的人則選擇來杯超商纖奶。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／綜合報導

曾經到醫院看診或住院的人都知道，無論是門診或其他樓層，護理站幾乎都可以看到醫護人員人手一杯飲料，加上疫情期間許多民眾發起「訂飲料給醫護人員」的活動，逐漸形成醫護人員「愛喝飲料」的刻板印象。不過，最近在FB報廢公社二館就有護理師PO文抒發近來緊繃的工作心情，意外透露每天喝飲料的「背後原因」，讓網友紛紛表示，「辛苦了」、「謝謝為了病人犧牲時間吃飯的你們」、「看到『真相』突然一陣揪心！」

原PO指出，護理師這個行業「要學會在壓力下保持冷靜」，過程中必須要學會「如何在緊急情況下快速做出決定，處理各種複雜的情況」，包括「面對不理性的家屬、高壓的工作環境、不合理的工時/要求」，因此原PO也坦言「想要時時保持正面積極真的很難，難免會有灰心的時刻......」。對於一般上班族來說是「小確幸」的訂飲料時間，對於原PO來說則是一天當中「難得的喘氣時間」，能適時轉換心情重新面對下一次的突發狀況。時常忙到無法好好吃飯的護理師們，也都藉由喝飲料快速補充能量。

原PO還透露，以前喝手搖一定要珍珠加到爆，這樣喝不僅方便又止餓，但現在卻意外找到更方便的「新歡」，在便利商店就能隨手取得，不必再揪團團購，想喝就喝隨時轉換心情，「現在改喝超商的纖奶，沒負擔又能快速補充能量，雖然沒有加料但含有膳食纖維，能增加飽足感也很能扛餓，喝完充完電再出發！」

▲▼BODYTALK高纖低脂牛乳。（圖／記者黃克翔攝）

▲對於醫護人員來說，喝飲料快速補充熱量的目的不只要能扛餓，更需要適時補足營養，守護自己的健康。

PO文一出讓不少網友淚目，紛紛留言感謝護理師辛勞，「有洋蔥，感謝您的付出」、「要先懂得照顧自己，才能照顧更多人」。護理師發文的仙境藍纖奶也意外釣出一堆愛飲者，誇讚真正「懂喝」。網友紛紛坐不住留言讚聲，「上班路上去小7都會買，忙到沒空吃早餐都靠這瓶撐到中午」、「高CP值，一瓶可以搞定牛奶的營養，還能補充膳食纖維」、「有和花蓮做公益奶合作，讓偏鄉學生在學校也可以攝取蛋白質&高纖的營養補給」、「醫院同事真的都喝這罐」、「這瓶膳食纖維真的很有感」。

在外食族和上班族的圈子中，有著「超商仙境藍纖奶」之稱的BODYTALK高纖低脂牛乳早就被許多內行人注意到，因富含膳食纖維，增加飽足感，同時也強調能促進新陳代謝幫助排便順暢，加上高纖低脂配方以及牛奶蛋白，比手搖飲來得健康營養，因此悄悄成為小資女青睞的每日補給。

▲▼BODYTALK高纖低脂牛乳。（圖／記者黃克翔攝）

▲久坐少動的OL上班族，也適合以BODYTALK高纖低脂牛乳打造順暢體質。

台灣雖然是手搖王國，但近年養生與健身風氣盛起，也讓強調「纖飲」的超商高纖低脂牛乳大受歡迎，高纖低脂配方又能促進新陳代謝，超商就能買到超好取得，符合現代人飲食需求。從今天開始，每週手搖飲的扣打不妨分一點給擁有多元營養價值的纖奶，與醫護人員一起擁抱健康。

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