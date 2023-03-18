罹癌術後全啞！女護理師封閉自己　聲帶注射讓她重燃希望

▲余護理師（左）以奇異恩典述說她由腫瘤到聲帶痲痺，至治療後的感恩之情。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）



記者王兆麟／台東報導

聲音「燒聲」有口難言，令人非常困擾！廣播員聲音沙啞聽眾聽不清楚，歌手面對演唱會卻失聲怎麼辦？聲帶保健不僅對專業人員非常重要，對一般民眾而言也影響很大。

一位醫院護理師一年前因頭部劇烈疼痛，經診斷為頭部腫瘤，想不到開完刀居然聲音全啞，令她痛苦不已！原來是腫瘤壓迫到神經，造成單側聲帶痲痺。經過聲帶玻尿酸注射治療後，聲音質量和清晰度得到了明顯的改善。

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護理師目前恢復狀況良好，她表示，聲音沙啞讓她一度封閉自己，想不到聲帶注射救了她，讓她生命又充滿盼望。

台東馬偕耳鼻喉科沈廣軒醫師表示：聲帶玻尿酸注射治療是一種創新的治療方法，傳統聲音注射需大費周章，須進行全身麻醉才可手術，隨著技術的進步，只需局部麻醉即可，大幅減少手術的風險及複雜度，目前已在各大醫院普遍使用。對於聲帶麻痺、聲帶結節或息肉、聲帶萎縮、聲帶拉傷或損傷等及癌症或病毒造成聲帶的損傷，皆有明顯修復效果。

▲余護理師因頭部腫瘤術後造成失聲，經沈醫師以聲帶注射後重起生活的動力。

台東馬偕耳鼻喉科沈廣軒醫師說明：聲帶注射是通過將一些特殊材料注入到聲帶中，以增加聲帶的體積和厚度，從而改善聲音的質量和音高穩定性。注射的材料可以是膠原蛋白、玻尿酸、濃縮血小板(PRP)、自體脂肪等，這些材料可以在注射後增加聲帶的體積進而改善聲音的音質及嗆咳情況。對於那些需要長時間使用聲音進行工作的人來說尤其重要，例如教師、演講者、歌手、護理人員等等。這種治療方法不僅可以幫助他們恢復正常的聲音質量和清晰度，還可以減少聲音疲勞和其他相關問題的發生。

▲目前聲帶注射只須局部麻醉即可進行，減少全身麻醉的風險及複雜度。

一位幼教老師長期習慣大聲說話，造成”燒聲”、聲帶長繭，經台東馬偕耳鼻喉科沈廣軒醫師為她施行「聲帶注射」，聲帶紅腫以及長繭的部分都有顯著的改善，可以更好地和孩子們進行交流。沈醫師也將這項技術應用在癌友的聲音修復，沈醫師表示：許多癌症如食道癌、咽喉癌、甲狀腺癌、肺癌等，有的是因為喉嚨突然無法講話就醫才發現癌症，有的是術後造成聲音問題，這些都可用聲帶注射來解決說話的問題，進而拉長聲帶受損的修復期。

▲沈廣軒醫師以內視鏡為病患，檢查聲帶修復情形。

聲帶位於喉部是人類語言能力中的關鍵部位，是由黏膜層、韌帶、肌肉層所組成，且被第十對腦神經迷走神經所控制。人體聲帶和其他組織一樣，會隨著年齡變化或是疾病的發生而產生萎縮或退化甚至失能的情況。聲音的改變其實包含了許多面向，例如聲音突然變得沙啞，或是早上起床時聲音還可以，但是經過一整天工作或生活後開始講話變得逐漸吃力；又或是在想唱歌時發現聲音唱不到平常的水準，甚至是吃飯喝水時容易產生嗆咳的情況。如果您有上述的聲音或是吞嚥的症狀，就有必要尋求耳鼻喉科醫師的協助，進行專業的內視鏡聲帶檢查。

