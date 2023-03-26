　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

感動！阿兵哥買重機「41萬現金掉台1線」　好心護理師撿起送警所

▲內埔分局新北勢派出所警員黃宇彤連絡郭姓失主領回掉落款項 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲內埔分局新北勢派出所警員黃宇彤連絡郭姓失主領回掉落款項 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

郭姓職業軍人背著後背包內有現金41萬2000元，從屏東縣枋山騎車出發到屏東市購買重機車，因忘記將後背包拉鍊拉上致現金掉落台一線，被後方的洪姓女護理師發現，撿拾後交由內埔警分局，警方根據監視器找到郭，讓他喜極而泣，頻頻感謝洪姓護理師及警方。

▲內埔分局新北勢派出所警員黃宇彤連絡郭姓失主領回掉落款項 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

內埔分局新北勢派出所警員黃宇彤，擔服2年3月25日12時至14時巡邏勤務，接獲民眾30歲洪姓女護理師捧著大袋鈔票到派出所報案，稱在台一線路段撿到散落滿地的新台幣，經警方與拾得人洪小姐詳細清點後，總金額為新台幣41萬2千元。

經了解，郭姓失主(約21歲，為職業軍人)因酷愛駕駛重型機車，積攢存款約41萬2000元要到屏東市購買重機，背著後背包從枋山騎車出發，但趕著出門忘記將後背包拉鍊拉上，導致騎車過程中裝有現金的牛皮紙袋掉落在台一線(近興中一巷口)附近，被後方騎士洪小姐看到立馬下車幫忙撿起散落的現金，隨後將拾得得現金帶至新北勢派出所報案。

警方立即調閱周遭監視器尋找失主，過濾相關畫面後，發現一部普重機車駕駛後背包開口大開，背包內有牛皮紙袋裝物品，於是立即連絡駕駛人到所核對認領，讓他相當感激。

內埔分局長莊順智表揚同仁熱心助民，展現警方溫暖陽光的一面，充分發揮為民服務的精神。在此提醒民眾保管好自身財物，出門前多加留意隨身物品，避免財物遺落造成損失。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
索討743億！　宏都拉斯對台3要求曝光
快訊／4縣市大雨特報！　警戒區出爐
台中警撞重機！　女騎士「旋轉360度墜地」
6000元分流最終日！　登記破400萬人
尷尬！美國後花園失火　專家：宏都拉斯與台斷交恐遭制裁
不是運動！脂肪肝女狂瘦10公斤　醫聽「6字秘訣」驚呆
快訊／為斷交下台？　吳釗燮表態了
快訊／斷交宏都拉斯　吳釗燮痛批：對方索取數十億美元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉市警廟宇宣導防詐騙 　拆解「普發6000現金」詐騙手法

警車右轉撞重機！女騎士噴飛「直體旋轉360度墜地」痛到哀嚎

感動！阿兵哥買重機「41萬現金掉台1線」　好心護理師撿起送警所

緊身短褲男「雙蛋」掉出來　被控妨害風化下場出爐

快訊／屏東食品工廠大火！警消徹夜灌救　2000平方公尺廠房燒光

啦啦隊正妹淫片外流色情網站！　她怒告前男友結果傻眼

廖老大D2火燒車「第一視角」影片曝！　廖洋和女友驚險脫困

雲林「貨櫃臨時屋」凌晨大火1死1傷　女子躺門旁死亡

台東拖板工程車晚間「離奇落海」　警消潛水找不到司機

快訊／屏東富統食品深夜大火　縣議員：區域停電大家注意行車安全

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

田馥甄「想挑戰當媽」：好可怕！　喊話懷孕Selina「妳可以的♥」

嘉市警廟宇宣導防詐騙 　拆解「普發6000現金」詐騙手法

警車右轉撞重機！女騎士噴飛「直體旋轉360度墜地」痛到哀嚎

感動！阿兵哥買重機「41萬現金掉台1線」　好心護理師撿起送警所

緊身短褲男「雙蛋」掉出來　被控妨害風化下場出爐

快訊／屏東食品工廠大火！警消徹夜灌救　2000平方公尺廠房燒光

啦啦隊正妹淫片外流色情網站！　她怒告前男友結果傻眼

廖老大D2火燒車「第一視角」影片曝！　廖洋和女友驚險脫困

雲林「貨櫃臨時屋」凌晨大火1死1傷　女子躺門旁死亡

台東拖板工程車晚間「離奇落海」　警消潛水找不到司機

快訊／屏東富統食品深夜大火　縣議員：區域停電大家注意行車安全

嘉市警廟宇宣導防詐騙 　拆解「普發6000現金」詐騙手法

高雄小五生露營「集體被罰跪」！　離譜廠商下場出爐

8小學生被逼「跪地互扇耳光」　陸爆出「恐怖軍訓」教育局拒說明

宏都拉斯正式斷交　9大進口品項曝光

李李仁被銀行通知「遇到詐騙了」！0懷疑揭惡劣手法：怪自己太愛網購

想靠外交孤立台灣？　王定宇翻CNN報導：中國錯了

傳官方壓力「蛋價持續凍漲」　北市蛋商公會：下午定案

龍捲風狂襲美東南部26死！夷平整座城鎮　往東強撲2000萬人受威脅

吳釗燮：宏都拉斯曾索743.21億元援款　「有點像是賄賂」

批蔡英文「無法阻止斷交」　柯文哲：吹噓台美關係歷年最好

迷你豬跟主人玩躲貓貓突被嚇！百米衝刺逃難打滑還撞牆網笑翻

社會熱門新聞

廖老大D2火燒車第一視角影片曝　廖洋和女友驚險脫困

雲林貨櫃臨時屋凌晨大火　女子躺門旁死亡

啦啦隊正妹淫片外流網上！　她怒告前男友結果傻眼

台南88槍擊案藏鏡人現形！地方聞人王文宗遭羈押禁見

獨／廖老大D2車隊火燒車　廖洋和女友驚險逃命

即／屏東富統食品大火　縣議員：停電注意安全

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

停紅線罰300　「吃完早餐再走」再噴2萬

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

工程車漁港「離奇落海」警消找嘸司機

仁義潭水庫驚見女浮屍！居民嚇壞報案

輕生高中生兒時燦笑練琴模樣曝

狒狒出逃最新畫面　似往六福村方向移動中

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

更多熱門

相關新聞

西班牙男警「肉體換情報」！色誘6女上床

西班牙男警「肉體換情報」！色誘6女上床

西班牙警方遭到揭露，為了獲取極左派團體情報，竟讓男警隱藏身分，色誘多名左派運動組織女成員，並與她們發生性關係，藉此取得對方信任以換取情資。該起案件曝光後，引發西班牙國內撻伐，認為警方此舉毫無道德底線。如今該名男警也被6人控告性侵，因為她們是在被欺騙的情況下與警員發生性關係。

偷車賊撞傷騎士！他丟1千元就落跑判囚8月

偷車賊撞傷騎士！他丟1千元就落跑判囚8月

「登記入帳」最快領到6000元！　財政部：最快4／6入帳

「登記入帳」最快領到6000元！　財政部：最快4／6入帳

屏東檢警交流　體驗屏警鑑識新科技

屏東檢警交流　體驗屏警鑑識新科技

網路流傳員警壓制酒醉男影片　恆春警回應了

網路流傳員警壓制酒醉男影片　恆春警回應了

關鍵字：

內埔警察現金重機車護理師背包

讀者迴響

熱門新聞

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

國小上百生被罰跪　廠商歉：開除教官

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

男星「全身淘寶貨」參加時裝週：開心就好！總價990被讚爆

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

《以神之名》邪教教主提告Netflix！

快訊／全聯開出2張頭獎發票！

2波春雨！今明「全台中獎」　再變天時間曝

最大規模圍捕狒狒　牠外帶地瓜逃亡

好心運將幫開門！身障女一舉動遭罵翻

雷曼前高層預言慘劇重演：美國50家銀行會倒

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面