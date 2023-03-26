感動！阿兵哥買重機「41萬現金掉台1線」　好心護理師撿起送警所

▲內埔分局新北勢派出所警員黃宇彤連絡郭姓失主領回掉落款項 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

郭姓職業軍人背著後背包內有現金41萬2000元，從屏東縣枋山騎車出發到屏東市購買重機車，因忘記將後背包拉鍊拉上致現金掉落台一線，被後方的洪姓女護理師發現，撿拾後交由內埔警分局，警方根據監視器找到郭，讓他喜極而泣，頻頻感謝洪姓護理師及警方。

內埔分局新北勢派出所警員黃宇彤，擔服2年3月25日12時至14時巡邏勤務，接獲民眾30歲洪姓女護理師捧著大袋鈔票到派出所報案，稱在台一線路段撿到散落滿地的新台幣，經警方與拾得人洪小姐詳細清點後，總金額為新台幣41萬2千元。

經了解，郭姓失主(約21歲，為職業軍人)因酷愛駕駛重型機車，積攢存款約41萬2000元要到屏東市購買重機，背著後背包從枋山騎車出發，但趕著出門忘記將後背包拉鍊拉上，導致騎車過程中裝有現金的牛皮紙袋掉落在台一線(近興中一巷口)附近，被後方騎士洪小姐看到立馬下車幫忙撿起散落的現金，隨後將拾得得現金帶至新北勢派出所報案。

警方立即調閱周遭監視器尋找失主，過濾相關畫面後，發現一部普重機車駕駛後背包開口大開，背包內有牛皮紙袋裝物品，於是立即連絡駕駛人到所核對認領，讓他相當感激。

內埔分局長莊順智表揚同仁熱心助民，展現警方溫暖陽光的一面，充分發揮為民服務的精神。在此提醒民眾保管好自身財物，出門前多加留意隨身物品，避免財物遺落造成損失。