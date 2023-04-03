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網傳「禽流感的蛋」水煮後變黑　專家打臉：應該是滷蛋滷過頭

▲網傳禽流感雞蛋水煮後會變黑，經查是錯誤訊息。（圖／翻攝自事實查核中心）

▲網傳禽流感雞蛋水煮後會變黑，經查是錯誤訊息。（圖／翻攝自事實查核中心）

記者楊惠琪／台北報導

近期禽流感疫情肆虐台灣禽場，3月27日起網路流傳一則禽流感的蛋，指稱煎蛋看不出來，水煮後就看得到，並搭配一張看起來像是滷過後變黑的雞蛋。但經台灣事實查核中心向專家學者查證，禽流感雞隻因發病關係，通常不會生蛋，且有通報機制，病雞所生的雞蛋不會流入市面，而照片看起來像是滷蛋滷過頭，澄清此傳言為錯誤訊息。

台灣事實查核中心指出，通訊軟體3月27日起流傳一則訊息，「這是禽流感的蛋，煎蛋看不出來，水煮就看得到」傳言並搭配一張照片，照片中以塑膠袋盛裝多顆看起來像是滷過的雞蛋。

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▲網傳禽流感雞蛋水煮後會變黑，經查是錯誤訊息。（圖／翻攝自事實查核中心）

▲通訊軟體流傳「這是禽流感的蛋，煎蛋看不出來，水煮就看得到」傳言。（圖／翻攝自事實查核中心）

查核中心向農委會動植物防疫檢疫局查證，當蛋雞得到高病原性禽流感時，病毒會透過血液跑到全身，造成許多臟器出血，也會使卵白分泌不正常，因此絕大多數病雞不會產蛋，就算產蛋，也可能產出畸形蛋。

國立虎尾農工畜產保健科教師陳瑞楠也說，感染禽流感病毒的雞蛋是無法從外觀辨別的，跟採用的烹煮方式也沒有關係；想要辨別蛋裡是否有禽流感病毒，必須透過生化檢測、病毒培養等方式，無法單憑肉眼判斷，網傳說法不正確。此外，禽流感有通報機制，只要誠實控管，病雞所生的蛋不會流入市面。

至於網傳照片雞蛋為何局部呈現黑綠色情況？陳瑞楠表示，可能是滷蛋滷過久，導致蛋白中的硫化物與蛋黃的鐵反應生成硫化亞鐵。防檢局家禽科也說，看起來像是滷蛋時燒焦了。

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