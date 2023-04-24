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大陸 大陸焦點 特派現場

近20%青年失業！　大陸將發動青年「前進偏鄉地區工作」

▲▼大陸下半年制定「穩定就業」經濟政策。（圖／CFP）

▲大陸將發動青年前進偏鄉地區工作。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

在經濟大幅下滑影響下，大陸青年失業率愈發慘烈。大陸日前公布今3月全國城鎮失業率為5.3%，但16到24歲青年失業率卻高達19.6%。為此，大陸人社部24日表示，啟動實施「2023年高校畢業生等青年就業創業推進計劃」，推出了10項具體行動，千方百計促進他們就業創業，包括選派3.4萬名畢業生前進偏鄉地區工作。

在24日召開的記者會上，人社部發言人盧愛紅表示，大陸1到3月城鎮新增就業297萬人、3月全國城鎮調查失業率5.3%，3月底脫貧人口務工規模3,074萬人。

人力資源社會保障部人力資源流動管理司副司長孫曉麗稱，近日，人力資源社會保障部將會同有關部門啟動實施2023年「三支一扶」計劃，共選派3.4萬名高校畢業生到基層服務，計劃實施繼續向民族地區、邊疆地區和鄉村振興重點幫扶地區傾斜。

對於今年大陸高等院校畢業生人數再創新高，就業壓力加大，大陸人社部就業促進司副司長陳勇嘉說，人社部啟動實施了「2023年高校畢業生等青年就業創業推進計劃」，聚焦職位拓展、服務優化、能力提升、權益維護等方面，推出了10項具體行動，將千方百計促進他們就業創業。

10項措施分別為實施就業政策落實行動、公共部門穩崗擴崗行動、創業服務支持行動、「職引未來」系列招聘行動、公共就業服務進校園行動、離校未就業畢業生服務攻堅行動、青年專項技能提升行動、就業見習質量提升行動、就業困難結對幫扶行動就業權益護航行動等。

陳勇嘉指出，上述行動內容包括聚焦中小微企業，提供社保補貼、稅費減免、培訓補貼等政策支持，和協同有關部門，穩定機關事業單位、國有企業招聘規模，適當增加基層招聘人數，以及對離校後的未就業畢業生展開實名幫扶，展開新興產業職業培訓，募集不少於100萬個就業見習職位等。未來，還將加強宣傳，推出一批「實幹奮鬥、青春圓夢」青年就業典型，強調將竭盡全力創造積極條件。

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