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大陸 大陸焦點 特派現場

陸第一季汽車出口超越日本成全球冠軍　電動車成擴大銷量關鍵

▲汽車出口,名爵汽車。（圖／CFP）

▲江蘇連雲港碼頭上擺放的待出口汽車。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家統計局15日公布2023第一季進出口相關數據，在汽車業方面，出口達到106.9萬輛，成功超越日本，成為全球第一的汽車出口國家。大陸乘用車市場信息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹指出，大陸汽車全年出口量或首次突破400萬輛，部分車企更樂觀評估上看450萬輛，相較於日本2022年出口量減至350萬輛，或可穩居全球出口寶座。

▲汽車出口,名爵汽車。（圖／CFP）

▲上汽集團旗下的名爵汽車。（圖／CFP）

《環球網》報導，根據中國汽車工業協會（中汽協）的數據，2022年，我國汽車企業出口311.1萬輛，同比增長54.4%，交出亮眼成績單。其中，新能源汽車作為全球汽車產業轉型發展的主要方向，也成為中國車企轉向海外擴大銷量及市場，帶動產業鏈不斷「走出去」的重要引擎。

據了解，大陸在2021年整車出口量首次達到201.5萬輛，位居全球第三，僅次於日本（382萬輛）和德國（230萬輛），直至2022年，全年累計出口達到311.1萬輛，總量超過德國的261萬輛，成為僅次於日本的世界第二大乘用車出口國。

大陸出口汽車在中東和拉丁美洲的車市獨佔鰲頭，並持續突破歐洲市場。位居大陸出口榜首的是上汽的名爵汽車，海外累計銷量超100萬輛。此外，上汽集團在3月份的汽車出口輛佔了23.1%，位居第一，回顧2022年，上汽集團海外市場銷量達到了101.7萬台，同比增長率45.9%，連7年拿下大陸車企榜首。

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