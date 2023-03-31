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輔大陳若儀清晰照公開！　友曝「出門只搭小黃」2句話惹怒通勤族

記者黃翊婷／綜合報導

自稱「輔大陳若儀」的前準人妻Kelly A，因為一場流水席之亂引發大眾關注，日前還遭無緣小姑曝光大頭貼，揚言喊告。沒想到昨日（30日）又有自稱是Kelly A朋友的人曝光一張清晰照片，指稱Kelly A出門只坐計程車，認為捷運是窮忙族在搭、公車是老人家在坐，再度掀起熱議。

輔大陳若儀清晰照被公開。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

▲原PO公開Kelly A的LINE頁面截圖。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

Kelly A日前才在「匿名公社」發文表示，前小姑公開兩人對話卻沒有將她的LINE大頭貼遮住，害她的容貌曝光，「擺明就是故意要洩露我個資」，若不在3天內公開道歉，一定會讓對方去吃牢飯，付出代價。

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然而，30日又有一名自稱是Kelly A朋友的人貼出更加清晰的LINE頁面截圖，並聲稱自己是「Kelly和J」的共同朋友，原本還想說兩人怎麼這麼久沒有一起出現，後來才知道朋友竟然就是鼎鼎大名的流水席新娘，「我真的很驚訝Kelly個性轉變會如此之大，因為她給我印象就是很有氣質，穿搭也很有自己的風格品味，她是對自己很好的人。」

原PO接著說道，Kelly A出門只坐計程車，從來不搭捷運或公車，「她曾說過捷運是窮忙族在搭，公車是老人家在坐」，不過，她從來不會讓同乘的朋友付車資，不論距離多遠都是由她買單；此外，Kelly A每年都會換一支新iPhone、夏天吃飯一定要去有冷氣的店，否則就不出門，她很喜歡吃南京東路五段一家涼麵店，有時還會在晚上10點之後自己坐計程車去買。

最後，原PO透露，Kelly A家裡是在台北南港開機車行，目前由弟弟接手，但她本人不會騎機車，「好吧，我不能爆太多，不然她就會知道是誰出賣她。」

▲▼計程車,司機,小黃,代駕,運將。（示意圖／ETtoday資料照）

▲原PO聲稱Kelly A出門只搭計程車。（示意圖／ETtoday資料照，與本文無關。）

文章公開之後再度掀起網友熱議，「之前幹翻南部人，這次又要幹翻坐捷運的人」、「還要引戰公車跟捷運嗎」、「這樣被爆又惹了捷運族和公車族」；也不少網友表示，若照片真的是Kelly A，那她的確很漂亮，「好像挺美的」、「感覺是個很享受生活的女生」、「有親友出現了，快追」、「可惡，想看無碼的」；還有網友提醒，上次小姑公開大頭貼就被喊告，這次原PO公開更大張的照片，小心也會收到傳票，「這瓜真大，真替爆料者擔心要吃傳票了」、「小心你貼出來之後她要告你喔」。

不過，有部分網友質疑這只是一篇跟風創作文，但如果是真的，也沒有必要這樣公開別人的照片和家世背景，「居然出來出賣朋友，你是不是不爽她很久了」、「她價值觀有什麼問題都好，這是她的事，有你這種朋友真的很悲哀，吃瓜看故事就好，沒必要公開她」。

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