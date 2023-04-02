火燒車害國道回堵！午後「3地雷路段」出爐　高公局曝避塞時段

雲林縣政府為慶祝兒童節，昨（1）日於轄內同時舉辦6場「雲林童樂會」，上午在西螺中山國小的活動中意外出現爆笑場面，就在孩子們表演宋江陣的場地，被不知情的家長臨停車輛，讓表演場面宛如「祭改」，協尋車主的囧況被PO上地方社團，意外引出車主坦述當時的驚恐與掙扎並誠摯道歉，最後爆笑收場。