火燒車害國道回堵！午後「3地雷路段」出爐　高公局曝避塞時段

▲9時28分於國1南向277.5公里處發生小貨車起火燃燒事件，於10時20分排除，造成後方車流回堵5公里。（圖／高公局）
記者李宜秦／台北報導
今早國道發生小客車追撞、小火車起火燃燒等事故，造成部分路段回堵，目前湖口－新竹路段車速不到20公里。交通部高公局表示，預判下午重點壅塞路段為國1南向彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-石碇、北向宜蘭-坪林等，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發。
根據高公局1968 APP顯示，汐止－堤頂、深坑－木柵、中和－土城、三鶯－高原、幼獅－竹南、新豐一－南寮端、豐原－大雅、烏日－霧峰、王田－北斗、善化－新化系統、安定－永康、高科－岡山、燕巢系統－燕巢、南港－石碇等路段車多，局部路段紫爆車速不到20公里。
高公局表示，預判今日下午重點壅塞路段為國1南向彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-石碇、北向宜蘭-坪林等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發。
另查今日7時50分於國1北向324公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於8時14分排除，造成後方車流回堵5公里；9時28分於國1南向277.5公里處發生小貨車起火燃燒事件，於10時20分排除，造成後方車流回堵5公里；9時59分於國1北向346.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時6分排除，造成後方車流回堵9公里；均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
▲▼今早國道發生事故導致回堵。（圖／高公局）
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