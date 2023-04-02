瓜國總統：如果台灣在拉丁美洲只剩一邦交國　那一定是瓜地馬拉

▲總統蔡英文與瓜國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）交談。（圖／政治中心攝）

記者皮心瑀／台北－瓜地馬拉報導

正率團出訪的總統蔡英文，於瓜地馬拉當地時間1日前往蒂卡爾（Tikal）國家公園中欣賞馬雅文明遺跡，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）全程陪同。晚宴上賈麥岱表示，如果台灣在拉丁美洲只剩下一個邦交國，「那一定就是瓜地馬拉。」

蔡英文總統「民主夥伴共榮之旅」一行在瓜國時間1日晚上7點，舉行答謝晚宴，感謝瓜國政府與人民對訪團的熱情接待。賈麥岱總統致詞時表示，世界現在正在重組，強權可能不再是強權，而之前不是強權的國家會起來，而民主、自由這些都受到威脅，之前有一位拉丁美洲總統跟他說，台灣友邦越來越少，但他想說的是，如台灣在拉丁美洲只剩下一個邦交國，「那一定就是瓜地馬拉。」

賈麥岱說，他很期待前往台灣進行國是訪問，希望可以盡快與蔡總統見面。經過這幾天的互動，讓他們更深入了解彼此的想法，並進行許多意見交流，發現我們對許多事情的看法、想法及目標都是一致的。

賈麥岱重申，瓜地馬拉對台灣最堅定的承諾，一定會在國際所有論壇上為臺灣發聲、伸張正義，盼讓全世界承諾中華民國台灣的主權，讓聯合國所有的會員國都能認識台灣真正的價值。