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社會 社會焦點 保障人權

男大生狂灌2手啤酒騎車！遭攔查擔心怎回家　警：你要先送地檢

記者許權毅／台中報導

台中市3月31日凌晨連續查獲2起大學生酒駕案，一名吳姓男大生騎車行經北區錦祥街，被員警發現「搖搖晃晃」，攔下吳男後詢問是否有喝酒？吳男秒答「有，應該有喝了2手啤酒」讓員警也相當驚訝，經酒測吳男酒測值高達0.42mg/L被移送，吳男還擔心要如何回家，員警淡淡地說「要先送地檢」。另名張姓女大生同樣喝了一瓶啤酒上路，酒測值達0.32mg/L被移送法辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名吳姓男大生喝了2手啤酒後騎車，酒測值高達0.42mg/L被移送。（圖／記者許權毅翻攝）

第二分局指出，自3月30日晚間到4月5日進行「取締酒後駕車大執法」，連假期間連續7天採取「封閉式路檢勤務」，增加擴大臨檢專案。另增加24小時不間斷小蜜蜂式巡邏，主動出擊。同時，行人正義大執法亦將同步持續，民眾駕駛汽機車行經路口務必停讓行人。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方酒駕執法第一晚，便查獲2起酒後駕車。第一名吳姓男大生騎車行經錦祥街口，被巡邏員警發現騎車搖搖晃晃，攔查後吳男馬上承認喝酒，並說自己「喝了2手啤酒」，員警驚訝直呼「2手這麼多？」吳男又改口稱「好啦，我說實話應該半手左右」，一度還擔心要如何回家，是否要請人來載？警方則淡淡地說，如果超過0.25mg/L「要送地檢」，結果一測吳男酒測值高達0.42mg/L，被依照公共危險罪嫌送辦。

另名張姓女大生在31日凌晨3點被警方攔查，張女向警方供稱剛跟朋友聚會，喝了一瓶啤酒，正準備要返回租屋處，但經酒測，數值達0.32mg/L，同樣被依照公共危險罪嫌送辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方除了呼籲連假期間不要飲酒駕車，另外特別提醒民眾，不要疏忽「隔日宿醉」，同樣會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，酒測值亦有超標情形發生，「宿醉也等同酒駕」，酒後勿駕車，才是平安返家之道。

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