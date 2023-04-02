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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸與新加坡擴大經貿合作　完成自貿協定升級後續談判

▲▼大陸國家主席習近平3月31日下午在人民大會堂會見到訪的新加坡總理李顯龍。（圖／新華社）

▲大陸國家主席習近平3月31日下午在人民大會堂會見到訪的新加坡總理李顯龍。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，大陸商務部部長王文濤4月1日，與新加坡貿工部長顏金勇共同簽署了《中華人民共和國商務部和新加坡貿易與工業部關于宣布實質性完成中國—新加坡自由貿易協定升級後續談判的諒解備忘錄》，確認實質性完成兩國自貿協定升級後續談判。

報導稱，該協定是中國在自貿協定實踐中首次採用負面清單模式作出服務和投資開放承諾。

報導強調，雙方在原升級協定基礎上，進一步提高服務貿易和投資開放承諾水準，新增電信章節，並納入國民待遇、市場準入、透明度、數位經濟等高水準經貿規則。

報導指出，雙方還共同確認服務貿易和投資領域開放措施不回撤，以協定方式承諾彼此「開放的大門越來越大」。該協定是我國對接高標準國際經貿規則，擴大對外開放的重要舉措和實際行動，將有力推動中新經貿合作邁上新台階。

2008年，中國與新加坡簽署自由貿易協定。2018年，雙方簽署自貿區升級協定，提升貿易便利化、原産地規則、經濟技術合作、電子商務等領域規則水準。2020年12月，雙方對協定再次升級，啟動後續談判，基于負面清單模式推動雙方服務貿易和投資進一步自由化。

雙方團隊將繼續文本法律審核、翻譯等後續工作，履行各自國內程式，盡早簽署協定。

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